“Mi riconosci?”, ex tronista di Uomini e Donne rivela l’incontro: c’entra Cesare Cremonini

Un incontro molto particolare, ma neanche troppo per un ex tronista di Uomini e Donne che racconta l’aneddoto

Cesare Cremonini è apprezzatissimo in Italia, ancor più dopo il tour appena concluso ed il nuovo da cominciare. Del suo successo approfitta un ex tronista del dating show di Canale 5 che racconta un aneddoto.

Un tour estivo da sogno, Contrabbando in alto nelle classifiche italiane e la ripartenza in giro per l’Italia da inizio novembre: Cesare Cremonini è in uno stato di forma eccezionale. Ultimamente, però, ha fatto molto discutere per i fatti che l’hanno coinvolto in cronaca rosa: la rottura con l’ex, una nuova fiamma e indizi sparsi qui e lì sui social.

Tutto questo, però, non interessa ai fan del cantante che vogliono soltanto poter cantare a squarciagola sotto al suo palco. A Roma, Bologna e Milano presto torneranno tutti nuovamente vicini al cantante che, nel frattempo, incontra una fan “speciale”.

Samantha Curcio e Cesare Cremonini: cos’è successo?

Samantha Curcio non è una semplice fan, più un segugio che da anni insegue Cesare Cremonini: un amore folle che l’ha spinta a prendere parte a quasi tutti gli eventi del suo cantante preferito. Soltanto ieri, Cremonini ha postato delle foto a Maratea dove ha ottenuto la cittadinanza onoraria. È esattamente lì che si è precipitata l’ex tronista di Uomini e Donne per provare ad intercettarlo.

Come raccontato da lei stessa su Instagram, l’incontro è andato esattamente così:

“L’incontro col mio futuro ex marito è andato piuttosto bene:

Io: “Mi riconosci?”

Lui: “Mmm al momento no”

Io: “Ok buona continuazione…”. Dileguata.

Col cuore a mille. La ragazza del futuro non l’hai riconosciuta manco stavolta. Ora basta, io non faccio più niente anche perché di foto ne abbiamo già per l’album di famiglia”.