Don Matteo 14, clamoroso addio nel cast: nessuno lo poteva immaginare. Tutto il pubblico rimarrà senza parole nella nuova stagione

Insieme al Commissario Montalbano, è una delle grandi certezze in mezzo alla famiglia delle fiction Rai. Da 22 anni Don Matteo fa compagnia a milioni di italiani, come dimostrano i dati degli ascolti tv, senza conoscere cali e crisi.

Anche l’ultima stagione, con il cambio tra Terence Hill e Raoul Bova ha avuto grande successo e per questo la Rai ha già programmato che la fiction andrà avanti. Ci sarà Don Matteo 14, ma torneranno tutti i protagonisti più amati dal pubblico? In realtà le anticipazioni tv che arrivano stanno facendo tremare tutti i fan, perché ci sarà almeno un addio importante.

Tutti i sospetti cadono sulla storia tra il capitano Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta, e il pm Marco Nardi, che ha il volto di Maurizio Lastrico. Come scrive ‘TvMia’, l’attrice pugliese ha confessato che il bacio finale tra i due protagonisti è stata la chiusura di un cerchio facendo intendere che ci saranno grosse sorprese.

Don Matteo 14, clamoroso addio nel cast: grandi cambiamenti, il pubblico si dovrà abituare

Ma a far temere il peggio, anche le dichiarazioni di Maurizio Lastrico: “Nessun pm è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio, oppure terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla”. E uno degli sceneggiatori ha spiegato che di mezzo ci sono anche gli impegni degli attori, a cominciare da Maria Chiara impegnata nella seconda stagione di Blanca.

I fan di Don Matteo non possono nemmeno sperare in un clamoroso ritorno di Simone Montedoro, che ha interpretato il capitano Tommasi. Era ricomparso brevemente nella stagione 12, ma anche lui conclusa la storia del suo personaggio e non ci sono indizi che

gli sceneggiatori lo vogliano in qualche modo resuscitare.

In compenso però torneranno Nino Frassica (il mitico maresciallo Cecchini), Nathalie Guetta che sarà sempre Natalina e don Massimo interpretato da Raoul Bova. E quando cominceranno le riprese scopriremo altre novità