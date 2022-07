Crisi per un volto Mediaset: “Non voglio più fare l’amore con te”. Tutta colpa della D’Urso!

Barbara d’Urso c’entra sempre, ancor più in mezzo ad una coppia di Mediaset che è in totale crisi: non faranno più l’amore!

Un’affermazione piuttosto inusuale quella dell’ex naufraga che ha promesso all’ex volto di Temptation Island che non avrebbero fatto più l’amore: la crisi è iniziata dopo La Pupa e Il Secchione della D’Urso.

Anche quando non fa nulla, Barbara d’Urso c’entra sempre e questa volta è proprio in mezzo ad una brutta situazione: Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, due personaggi a lei molto cari, sono in crisi. Tutto è iniziato quando Lenticchio ha accettato di partecipare a La Pupa e Il Secchione Show con alla conduzione la D’Urso. Nel corso di una puntata, l’ex di Selvaggia Roma ha dato particolari attenzioni all’attrice hard Malena e Drusilla Gucci non ha affatto apprezzato i suoi gesti.

Nonostante Chiofalo abbia fatto qualsiasi cosa pur di riconquistare la sua fidanzata, Drusilla è ormai stanca dei suoi atteggiamenti, ancor più di quello che non fa: acculturarsi.

Drusilla Gucci chiede intimità culturale: Francesco Chiofalo non ci sta

L’ex naufraga ha pubblicato una lunga lettera indirizzata al suo amato sulla rivista DiPiù in cui gli ha chiesto cose ben precise: “Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basta più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa. Mi avevi promesso di leggere un po’, di informarti, a La Pupa e il Secchione non hai riconosciuto neppure Garibaldi, ma non hai seguito nessuna mia richiesta. Credo sia meglio mettere un freno ai nostri approcci fisici, perché io ho bisogno di attenzioni di altro tipo”.

La necessità di avere un uomo acculturato al suo fianco viene sicuramente anche dalla passione che ha per la letteratura e la poesia, ancor più perché a Drusilla Gucci piace scrivere e chiede in maniera specifica a Chiofalo di poter fare un passo verso di lei: “Ho sentito l’esigenza di trovare un’altra forma di intimità, quella spirituale. E spero che questo possa spingerti a entrare nel mio mondo”.