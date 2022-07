Beautiful, colpo di scena e clamorosa anticipazione sul finale: annuncio ufficiale. Tutti i telespettatori rimarranno sconvolti

Da 35 anni tiene compagnia ai telespettatori americani, dal 1990 anche a quelli in Italia prima su Rai 2 e successivamente su Canale 5. Un fenomeno di portata mondiale, quello di Beautiful, difficilmente replicabile e unico nel suo genere.

Quello che il pubblico, anche i fan italiani della soap targata Cbs, si chiedono spesso è: ma finirà prima o poi questa magia? In fondo è successo per molte soap, anche quelle che hanno ottenuto un successo notevole, e nonostante l’abilità di sceneggiatori, attori e registi è possibile che tocchi anche a Beautiful.

Una prima risposta è arrivata da chi conosce molto ben il mondo della televisione e le sue dinamiche. Perché su ‘Nuovo’ è stato pubblicato il messaggio di u lettore che chiedeva ad Alessandro Cecchi Paone se secondo lui Beautiful sarebbe andata avanti a tempo indeterminato, con il rischio di diventare infinita e quindi implicitamente di annoiare anche il pubblico.

La risposta è chiara. “Siamo di fronte a un precedente clamoroso della storia televisiva mondiale: una soap eterna, senza fine. Un esperimento a suo modo sconvolgente”. talmente sconvolgente che potrebbe continuare ancora a lungo, almeno lui ne è convinto. “Il tramonto della soap è lontano. Io, naturalmente, non posso che augurare alla soap di Canale5 lunghissima vita, per la gioia dei tanti affezionati”.

Beautiful, colpo di scena e clamorosa anticipazione sul finale: cosa succederà nelle puntate italiane?

Intanto sappiamo che la soap della fascia pomeridiana di Canale 5 ci terrà compagnia anche nei prossimi giorni, perché gli ascolti tv confermano che non c’è stato un calo di interesse. Ma cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Beautiful e quali novità sconvolgenti ci dobbiamo aspettare?

Liam e Hope sono tornati insieme, ma Bill non sembra affatto contento di questa svolta. L’editore ha deciso di non rivelare a nessuno il segreto che sta custodendo da qualche tempo e nonostante l’insistenza di Wyatt ha deciso di stare zitto. Ma teme anche stando vicino a Hope, prima o poi Liam crollerà raccontando tutto.

Un timore concreto, perché in effetti Liam ha decido di fare anche di più, vuole costituirsi. Hope sa che questa nuova scolta potrebbe essere un colpo mortale per il loro amore, ma comunque lo accompagna al distretto di polizia. Quando sta per raccontare tutto, arriva Bill a svelare la verità sulla morte di Vinny e così il detective arresta Liam. Steffy e Finn intanto scoprono che stanno per diventare genitori di un maschietto e la notizia sarà un bel colpo anche per Ridge.