Ballando con le stelle 2022, addio a uno dei volti più amati? Annuncio ufficiale

Dopo anni in trasmissione, Ballando con le stelle ha annunciato l’addio alla trasmissione di uno dei volti più amati. Andiamo quindi a scoprire perché è successo, di chi si tratta e come è arrivata la decisione.

Anche durante questo autunno, il palinsesto televisivo Rai ospiterà nuovamente Ballando con le Stelle. Infatti per la precisione la trasmissione partirà dal prossimo 8 ottobre, con Milly Carlucci che riprenderà in mano il timone di RaiUno. Tra la fine di agosto ed i primi di settembre si saprà con certezza il cast di concorrenti vip che scenderanno in pista ed i loro maestri. Però in rete sono iniziate a circolare già le prime indiscrezioni.

Infatti non è certa la presenza di Lucrezia Lando maestra dello show dal 2018 che nel 2020 ha vinto in coppia con Gilles Rocca. A rivelarlo è la stessa ballerina nel corso di un’intervista a TvMia. Sul settimanale ha quindi affermato: “Milly sta definendo il cast e spero tanto che arrivi la sua chiamata. Sarei felice di tornare a danzare a Ballando, vi lavoro dal 2018 ed ha contribuito molto alla mia popolarità“.

Nonostante sia giovanissima, la ballerina di Ballando con le stelle ha già le idee molto chiare sul suo futuro. Infatti proprio seguendo la sua passione è diventata una delle maestre di punta dello show di Milly Carlucci riuscendo anche a salire sul gradino più alto del podio a poco più di vent’anni. Adesso però, sempre in Rai, si sta cimentando anche in altro. Dallo scorso giugno, infatti, è tra gli inviati del programma mattutino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave dove ha una sua rubrica dal titolo Il borgo delle meraviglie.

Durante la breve intervista, la maestra ha quindi affermato: “Ho scoperto che fare l’inviata mi piace moltissimo, in questo programma mi sento già come in una grande famiglia. Parlo di tutto quello che ruota attorno al mondo del cibo, rendo omaggio ai sapori e tradizioni del nostro Paese“. Insomma in questo periodo per lei non c’è solamente la carriera da ballerina, ma a gratificarla troviamo anche la carriera da conduttrice/inviata.