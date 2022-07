Adelaide muore? Spoiler dell’attrice: tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7

Presto i telespettatori assisteranno alla settima stagione de Il Paradiso delle Signore: cosa ne sarà di Adelaide? Tutte le anticipazioni

L’amatissima fiction italiana di Rai Uno presto riprenderà con la consueta programmazione della fascia pomeridiana. Nel frattempo, sono gli stessi attori a svelare retroscena sulla nuova stagione.

A settembre tornerà anche Il Paradiso Delle Signore con la sua settima stagione. La fiction Rai ha appassionato, negli anni, tantissimi telespettatori che sono impazienti all’idea di rivedere tutti i protagonisti in TV, tra addii e new entry già annunciate. Un personaggio centrale sarà sicuramente Adelaide che, com’è noto, è riuscita ad ottenere una parte delle quote del grande magazzino con un solo scopo: vendicarsi di Umberto e di Flora, ormai coppia fissa.

La Contessa e Vittorio Conti si troveranno a lavorare a stretto contatto, ma la gestione della situazione sarà tutt’altro che semplice proprio per la diversità di intenti da un lato e dall’altro. In particolare, Adelaide ha tutte le intenzioni di mettere i bastoni tra le ruote a Flora al fine di licenziarla, ma Vittorio Conti ritiene che sia una risorsa fondamentale per il magazzino e questo li porterà allo scontro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, l’attrice di Adelaide lancia un grosso spoiler

Intervistata da SuperGuidaTV, Vanessa Gravina che interpreta Adelaide ha spoilerato un’alleanza inaspettata: “Nascerà una grande alleanza con Marcello che è l’abbandonato affettivo della serie. E’ un personaggio che ha subito lo scotto di una ferita sentimentale e che da questo punto di vista ha molto in comune con Adelaide profondamente delusa da Umberto Guarnieri. Questa alleanza avrà risvolti inaspettati che andranno a buon fine”.

È nel corso della stessa intervista che l’attrice ha rivelato che Adelaide avrà “vita breve”: morirà o si allontanerà dal grande magazzino?