Uomini e Donne, torna una protagonista amatissima: la scelta è una sorpresa clamorosa. Decisione a sorpresa di Maria De Filippi

Ancora meno di un mese e sapremo tutto o almeno tutto quello che serve. Perché l’ultima settimana di agosto cominceranno le prime registrazioni di Uomini e Donne. Una stagione molto attesa, soprattutto per il Trono Classico perché quasi nessuna delle coppie nate nell’ultima edizione ha funzionato.

Da settimane i fan del programma si interrogano su quelli che saranno i nuovi tronisti del dating show e avanzano proposte. Come quella di rivedere Federica Aversano, una delle corteggiatrici in assoluto più amate dell’ultima edizione, tornare in studio ma questa volta come tronista.

In effetti sembra che le loro preghiere siano state ascoltate dallo staff di Uomini e Donne. Ma con una sorpresa clamorosa, perché la 28enne campana che era stata ad un passo dalla scelta con Matteo Ranieri (anche se poi lui le ha preferito Valeria Cardone) avrà un ruolo particolare. Come svela in anteprima il sito MondoTV24 non parteciperà al Trono Classico ma al Trono Over diventando una ‘dama’.

Uomini e Donne, torna una protagonista amatissima: il Trono Over si annuncia infuocato

Una scelta controcorrente, perché Federica è una Under 30 mentre le protagoniste del Trono Over hanno tutte dai 40 anni in su, ma alcune sono decisamente più mature. Ma come anticipa MondoTV24, Maria De Filippi e il suo staff hanno avuto modo di valutare a lungo la personalità della Aversano, trovandola molto adatta per uomini anche più grandi, perché ha una testa decisamente diversa.

Non a caso nella passata edizione, con le registrazioni che coinvolgevano Trono Over e Classico insieme, Federica aveva fatto colpo su alcuni storici ‘cavalieri. Come Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, entrambi ex di Ida Platano. E per questo molti si aspettano che possano nascere scontri epici tra le due donne.

Ma sarà anche curioso vedere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in mezzo ad altre figure leggendarie del programma, come Gemma Galgani che potrebbe essere come minimo sua mamma. Se fossero confermate le anticipazioni, davvero una svolta storica per il programma.