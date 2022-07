Una Vita, cambia tutto per i telespettatori: Mediaset rimescola le carte

È ora di cambiare un po’ le carte in tavola per Mediaset che pensa di cominciare proprio dalla soap opera Una Vita

La soap opera spagnola che è in onda ormai da anni su Canale 5 subirà un cambiamento. I telespettatori a seguirla sono veramente tantissimi, ecco perché Mediaset ci tiene ad avvisarli per tempo.

Com’è noto, molto presto Una Vita chiuderà i battenti: la soap opera spagnola è stata annullata nel suo paese d’origine e gli autori si sono preparati per il gran finale che, in Italia, andrà in onda presumibilmente per inizio 2023. I telespettatori italiani -che hanno dato molte più soddisfazioni in termini di ascolti rispetto a quelli spagnoli- sono già arresi alla notizia di dover abbandonare i loro personaggi di Acacias.

Ebbene, pare che da Mediaset le direttive siano di un anticipato arrivederci ai protagonisti della soap opera spagnola per un periodo. Dai vertici, infatti, si è pensato di rimescolare un po’ le carte e cambiare programmazione.

Una Vita, rimescolate le carte: la nuova programmazione

Mediaset è ben consapevole della potenza che ha Una Vita e consumare gli episodi nel mese di agosto, dove notoriamente si ottengono meno ascolti, sarebbe stato uno spreco per i vertici. Ecco perché dal 1 agosto, la soap opera spagnola non andrà in onda e tornerà presumibilmente il 22 agosto, sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10 come di consueto.

Nel frattempo come pensa di risolvere Mediaset? La programmazione subirà una gran rivoluzione. A gioire sono i telespettatori di Beautiful che assisteranno ad un doppio appuntamento della soap opera statunitense con una prima puntata alle 13:40 e la seconda nella fascia oraria originariamente dedicata a Una Vita. Successivamente andranno in onda Terra Amara e Un altro domani.