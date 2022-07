Ultima ora, bomba Carlo Conti: è successo di nuovo!

Carlo Conti sorprende tutti con l’ennesima bomba per chi lo segue: non è la prima volta ed è subito clima di gran festa

Non è la prima volta che accade e la Rai sa perfettamente di poter puntare sulla sua professionalità e sul suo carisma ogni volta che lo desiderano: il conduttore stacca un altro biglietto ricco di soddisfazioni.

Ieri sera, venerdì 29 luglio, è andata in onda l’ultima puntata dell’amatissimo show di Rai Uno condotto da Carlo Conti, Top Dieci. A giocare in studio due squadre divise in maschi e femmine, rispettivamente Pacchisti perché composta dai conduttori di Affari Tuoi, Max Giusti, Flavio Insinna e Pupo e le Principesse con Caterina Balivo, Manuela Aureli e Andrea Delogu.

Nonostante il periodo di scarsa affluenza televisiva che notoriamente registra bassi ascolti, l’ultima puntata di Top Dieci ha raccolto ben 2.087.000 spettatori pari al 17.7% di share portando a casa la vittoria della gara d’ascolti per Rai Uno. Ancora una volta, Carlo Conti mette in scena tutto il suo carisma per raccogliere soddisfazioni e regalarne ai vertici.

Tutti gli ascolti TV della serata di venerdì 29 luglio

Non può di certo sorridere Mediaset che, nonostante abbia giocato la carta tendenzialmente vincente di Grand Hotel – Intrighi e Passioni su Canale 5, ha raccolto solo 1.407.000 spettatori con uno share del 12.3% che non sono bastati per battere la supremazia Rai. Per quel che riguarda, invece, Rete 4 Quarto Grado – Le Storie ha totalizzato 1.025.000 spettatori pari al 8.9% di share. Per finire con Mediaset, su Italia 1 Chicago Med ha raccolto 748.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Tornando invece ai canali Rai che possono dirsi soddisfatti dopo la complicata vittoria di ieri, venerdì 29 luglio, su Rai 2 N.C.I.S. è arrivato a 791.000 spettatori pari al 5.5% di share e N.C.I.S. Hawai’i a 638.000 spettatori pari al 4.8% di share. Per finire, su Rai Tre Driven – Il caso DeLorean è seguito da 566.000 spettatori con il 4.2% di share.