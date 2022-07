“Iniziate il conto alla rovescia”, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno scintille: cresce l’attesa

Fin qui si è parlato di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: qual è la verità? Parte il conto alla rovescia

Indubbiamente la coppia più amata di quest’ultima edizione del Grande Fratello VIP: i due gieffini sono pronti per grandi novità. L’indiscrezione da sogno fa impazzire i fan che sono in trepidante attesa.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, senza ombra di dubbio, probabilmente anche perché è l’unica rimasta visto e considerato il risvolto negativo per Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, nonché la relazione mai andata in porto tra Jessica e Barù.

In ogni caso, negli ultimi tempi si è fatta sempre più insistente la voce di una presunta crisi tra i due che Amedeo Venza e Deianira Marzano, gossippari del web molto amici della coppia, hanno prontamente smentito. I due si stanno godendo questo periodo insieme, tra impegni professionali e personali che portano a termine, sempre insieme.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto insieme in TV: dove li vedremo

Tramite la pagina Instagram The Pipol Gossip, i fan della coppia Basciano-Codegoni sono venuti a sapere una notizia veramente entusiasmante. Questo è quanto si legge: “Noi di Pipol abbiamo incontrato, a pranzo e a cena al ‘Rigatoni’ con il proprietario del locale Davide e il vocalist Max Righi, una tra le coppie più amate di questo GFvip: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due hanno staccato per 4 giorni scegliendo le Balerai per la prima vacanza di coppia proprio oggi sono ritornati a Roma. L’amore procede a gonfie vele e per il lavoro: beh iniziate il conto alla rovescia perché magari a Formentera si fanno incontri special”.

Sembrerebbe che qualcosa sia già andato in porto, perché la stessa pagina svela che, per il momento, non possono dire di più.