“Ho una rara forma di cancro”, tragedia nel mondo del calcio: la scioccante rivelazione

Un calciatore sta soffrendo di una rara forma di cancro, per il quale è costretto ad amputarsi una gamba: rivelazione scioccante.

Dopo il sogno promozione, per un calciatore inglese è arrivato un vero e proprio incubo. Infatti il professionista sta soffrendo di una rara forma di cancro che l’ha portato all’amputazione della gamba: cos’è successo.

Nel corso dell’ultima stagione calcistica il Bristol Rovers è stato protagonista di un vero miracolo sportivo, conquistando all’ultima giornata la promozione dalla League Two alla League one. In queste ore la società però dovrebbe rinunciare ad uno dei suoi giocatori migliori, il terzino sinistro Nick Anderton. Questa volta non c’entrano né il calciomercato, né un infortunio. Infatti al calciatore è stato diagnosticato una rara forma di cancro alle ossa tale per cui sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la parte dell’osso colpito (femore).

La notizia ha sconvolto non solo il calciatore ma anche i supporters della squadra e gli amanti del calcio. Anderton ha da poco compiuto 26 anni e la sua carriera stava andando per il meglio. Adesso però il terzino dovrà fermarsi per vincere un’altra sfida, una battaglia che non dovrà affrontare con pantaloncini e scarpette con i tacchetti. Infatti il professionista dovrà operarsi per rimuovere questo osteosarcoma. Ad informare i fan a riguardo ci ha pensato proprio un tweet del Bristol Rovers. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Tragedia nel mondo del calcio, amputata una gamba a Nick Anderton: ha un osteosarcoma

Nick Anderton quindi si è dovuto amputare una gamba a causa di un osteosarcoma. Questa malattia è un tumore dell’osso primitivo, cioè si sviluppa a partire dallo stesso tessuto osseo. Solitamente colpisce le ossa lunghe, come in questo caso che ha colpito il femore del calciatore del Bristol Rovers. L’incidenza mondiale dice che colpisce più frequentemente pazienti di sesso maschile con età dai 10 ai 30 anni. Un colpo che non ci voleva per il 26enne giocatore nel massimo della sua forma e nel momento migliore della sua carriera dopo la promozione in nella League one.

Il calciatore con un comunicato ha parlato ai fan affermando: “Sfortunatamente mi è stato diagnosticato un osteosarcoma” – ha poi spiegato – “Questa è una rara forma di cancro alle ossa che ha colpito il mio femore. Nelle prossime settimane mi sottoporrò a un’operazione per rimuovere questa parte dell’osso. Questa diagnosi è stata un enorme shock sia per me che per la mia famiglia, tuttavia rimaniamo positivi e fiduciosi“. Infine il calciatore ha rigraziato sia i fan che lo staff del Bristol Rovers che in queste ore gli stanno mostrando una grande vicinanza.