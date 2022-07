Marco Travaglio coinvolto in un incidente stradale: grande paura, come sta adesso. Il popolare giornalista protagonista di uno scontro a Roma

L’ennesimo incidente per le strade di Roma, nel primo pomeriggio di oggi, ha avuto come protagonista suo malgrado anche un personaggio molto noto. Alla guida di una delle due vetture coinvolte infatti c’era Marco Travaglio.

In base alle prime ricostruzioni, il direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’ stava guidando una Smart in via dei Genovesi quando si sarebbe scontrato con un’altra automobile proveniente da via della Luce. Le dinamiche, ma soprattutto le cause, saranno accertate dagli uomini della polizia locale di Roma Capitale, ma lo spavento è statol grosso non solo per lui.

L’auto di Travaglio infatti, dopo la botta, è montata sul marciapiede andando poi a sbattere contro i tavolini esterni del déhor di un ristorante. Sono intervenuti anche i soccorsi, ma in base alle prime informazioni non ci sarebbero state conseguenze fisiche per nessuno degli occupanti. E come spiega ‘La Repubblica’, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale starebbero anche effettuando accertamenti per determinare la regolare posizione del déhor.

Marco Travaglio coinvolto in un incidente stradale: è tornato in tv con un programma speciale

Oltre che alla direzione del ‘Fatto’, come tutti gli latri quotidiani nazionali proiettato sulle prossime elezioni politiche, Marco Travaglio in queste settimane ha anche un nuovo impegno. Dal 22 luglio infatti è tornato in televisione accanto a Selvaggio Lucarelli con un programma inedito.

In seconda serata sul Nove, dopo ‘Il Meglio dei Fratelli di Crozza’, conduce il game show ‘Cartacanta – Il Quiz’. Nella prima parte i concorrenti devono affrontare una serie di domande a risposta multipla si temi di politica, cultura, informazione ma anche spettacolo. Il campione poi è chiamato ad affrontare quiz monografici su personaggi molto noti, da Mario Draghi a Maria de Filippi.

Travaglio è il Gerry Scotti della situazione, quindi tocca a lui condurre, mentre la Lucarelli è nell’insolito ruolo di notaio. Le prime due puntate del programma non hanno fatto il picco di ascolti, con poco più di 200mila spettatori e uno share inferiore al 2%. Ma in fondo il ruolo di entrambi è un altro.