Lutto per uno dei simboli di Sanremo 2022: il drammatico annuncio sui social

Un grave lutto ha colpito uno dei simboli di Sanremo 2022. Infatti in queste ore è arrivato l’annuncio sui social: cos’è successo.

Giornata triste per una delle icone dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Infatti la showgirl e cantante è stata colpita da un pesantissimo lutto. Andiamo quindi a vedere di chi si parla e che cosa è successo.

In questi anni chi è diventata un’autentica icona di Sanremo è sicuramente Orietta Berti, oramai volto noto anche alle nuovi generazioni. Infatti da quando è ritornata al Festival di Sanremo, i ragazzi hanno apprezzato non solo il talento di Orietta ma anche il suo carattere. Nonostante non sia riuscita a vincere Orietta ha deciso di mettersi in gioco e di collaborare con gli artisti che tanto piacciono alla generazione z. Infatti insieme ad Achille Lauro e Fedez ha lanciato il singolo Mille, un successo radiofonico.

Ha poi avuto modo di collaborare anche con giovani influencer come Emanuele Ferrari e Mattia Stanga diventando una vera e propria diva dei social.Però l’artista in queste ore, sul suo profilo social ha dato il triste annuncio di un lutto che ha colpito non solo lei ma anche la sua città. Andiamo quindi a vedere le parole dell’artista postate attraverso le stories pubblicate su Instagram.

Sanremo 2022, Orietta Berti per ricordare “Il Pave”: lutto per l’intera città

Come tutti oramai sapranno Orietta Berti è nata a Cavriago in provincia di Reggio Emilia. Grazie alla spianta del padre sin da giovanissima è diventata tra le voci più amate e apprezzate nel patrimonio musicale italiano. Ora la Berti si è evoluta al tempo d’oggi, sbarcando persino sui social. Tantissimi sono i suoi impegni di lavoro che la portano a viaggiare ma oggi, con la storia che ha pubblicato, ha dimostrato la sua forte connessione con Cavriago e i suoi abitanti.

Nella sua ultima storia, infatti, parla di un certo “il Piave“, morto nella notte tra ieri e oggi alla veneranda età di 92 anni. All’interno del post si legge: ““Il Piave” era il soprannome di Dino Del Favero un amico non solo della sua famiglia ma anche di tutti i cittadini di Montechio Emilia, un comune che dista solo 8 chilometri da Cavriago“. La donna pubblica la storia in quanto ci tiene a ricordare l’uomo che in tutti questi anni ha rappresentato con la sua professionalità e gentilezza una parte della storia della cittadina in cui vive. Quindi anche l’artista ha voluto dare il suo ultimo addio al gelataio del paese.