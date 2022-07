L’Isola dei Famosi, polso tumefatto per uno dei volti più amati: la Foto allarma tutti

Una delle ex protagoniste dell’Isola dei Famosi ha ritratto il suo polso tumefatto. Il suo polso ha allarmato tutti: cos’è successo.

Torna a far parlare di sé una delle ex protagoniste dell’Isola dei Famosi. Infatti l’ex concorrente ha ripreso il suo polso a dir poco tumefatto: scopriamo quindi cosa le è successo.

In queste ore una delle ex protagonista dell’Isola dei Famosi si è mostrata con il polso tumefatto. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, opinionista nell’edizione 2021 del reality show. La cantante, conduttrice, opinionista tv ed ereditiera non ha avuto problemi a mostrare ai suoi fan e follower la parte gonfia del suo corpo. Il motivo è semplice, visto che da diverse settimane la 28enne sta cercando di togliere alcuni tatuaggi fatti da giovanissima, procedimento che si sta rivelando dolorosissimo.

Per lei è partito un vero e proprio calvario e sta provando a togliere tre tattoo. Stiamo parlando di uno vicino alla gamba (un pesce colorato e la scritta Karack, ovvero il nome di uno dei suoi vecchi cavalli da corsa) e quello dietro al braccio la dedica a Dagda, (il cavallo che per diversi anni le fece avere paura di cavalcare: entrambi non riesce a farli andare via insieme a quello del fulmine). Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo all’influencer.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ed il polso tumefatto: il processo per rimuovere i tatuaggi

Elettra Lamborghini sui suoi social ha voluto raccontare tutti i dettagli del suo esperimento affermando: “Tre ore dopo, fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più ca***e di prima. Non so che dire, non si tolgono“. Elettra Lamborghini ha però precisato di non essere pentita di altri tatuaggi che ha sul corpo. Ad esempio, non toglierà mai il tattoo leopardato che ha sul lato B e che è diventato un po’ il suo tratto distintivo.

In merito l’ex opinionista ha infatti dichiarato: “Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai, solo le ca**atine che avevo sulle braccia“. L’artista quindi ancora una volta si è mostrata molto legata a quel disegno e non perde mai occasione per metterlo in mostra durante le sue esibizioni sul palco o nei suoi servizi fotografici. Inoltre la Lamborghini stessa ha confidato di non essere intenzionata a realizzare nuovi disegni sulla sua pelle. Quindi l’influencer ha concluso invitando i fan a pensarci bene prima di tatuarsi. a