“Intitolatela a Raffaella Carrà”: la proposta di un consigliere Pd commuove gli italiani

Un consigliere del partito Democratico sta pensando all’ennesimo omaggio per Raffaella Carrà: ecco cosa le sarà intitolato.

Gli omaggi per l’indimenticabile Raffaella Carrà non finiscono mai. Infatti in queste ore è spuntato un nuovo omaggio alla cantante proposto da uno dei consiglieri del Partito Democratico: cosa sta succedendo.

In queste ore si sta valutando un nuovo ed incredibile omaggio a Raffaella Carrà. Infatti ad avanzare il tutto è Michele Albiani, consigliere comunale del Pd e attivista LGBTQ+. Il consigliere ha commentato una nota affermando: “Un altro grande progetto per Milano, che merita un solo nome: Raffaella Carrà” – ha poi continuato – “Sarebbe stupendo se la nuova sede Rai di Milano venisse intitolata a Raffaella Carrà, come simbolo della tv pubblica che vorremmo: più inclusiva, coraggiosa e vicina alle persone, chiunque esse siano“.

Come tutti ricordiamo la presentatrice e showgirl è scomparsa poco più di un anno fa. Albiani sulla nota ha quindi voluto dichiarare: “Sono ancora tante le realtà e i singoli cittadini che continuano a chiedere di intitolarle un luogo, come segno di riconoscenza per il suo contributo nel cambiamento del nostro Paese“. Infine il consigliere ha concluso: “Sarebbe anche un modo per evitare di dover aspettare i consueti dieci anni per dare il suo nome ad una piazza o una via della nostra città. Raffaella non meriterebbe un’attesa così lunga, quindi spero che la Rai accolga questo appello“.

Raffaella Carrà, l’ultimo omaggio è poetico: la cantante non verrà mai dimenticata

Non finiscono mai gli omaggi ad un’artista impossibile da dimenticare come Raffaella Carrà. Infatti la cantante italiana è ancora oggi ricordata come la signora della televisione, l’artista italiana celebrata in tutto il mondo. Stavolta a ricordarla ci ha pensato il festival culturale di Marina di Pietrasanta, alla quarta edizione e di successo in successo. Infatti nella giornata di domani si aprirà il sipario su “Parole d’estate“.

Il titolo del primo incontro si chiamerà proprio “L’arte di essere Raffaella Carrà“. L’ospite dell’incontro sarà Paolo Armelli, autore dell’omonimo libro, nonché critico e opinionista di libri, serie televisive, spettacolo e costume. Lo scrittore ha quindi voluto omaggiare una donna straordinaria dello spettacolo italiano ed internazionale. Ovviamente per farlo ci sarà un format particolare, che ancora non è stato svelato.