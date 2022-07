Iliad senza rivali: arriva un’offerta mai vista prima! La compagnia telefonica francese è ancora una volta all’avanguardia

Oltre ai prezzi più bassi dell’intera concorrenza ci sono anche un traffico dati davvero senza precedenti. Nel corso degli anni anche la qualità del segnale sembra essere in crescita.

Quando è sbarcato in Italia Iliad non era visto di buon occhio. Troppo altalenante la connessione e poco qualitativo il segnale. Quello che non è mai mancato è l’altissimo livello di traffico offerto a prezzi veramente stracciati. Poi con il passare del tempo si è andato via via raffinando il piano d’offerta, con una qualità superiore e un target paragonabile agli altri top brand del nostro Paese.

Quello che ci troviamo oggi a dover sottolineare è l’ulteriore passo avanti di Iliad sul piano delle offerte per la stagione estiva. Uno step che riguarda sia la telefonia mobile che la connessione di rete.

L’approdo sulla telefonia fissa, con la fibra ottica per casa, è stato un rilancio importante del provider francese nel corso di quest’anno. Ovviamente internet è al centro anche della proposta per gli smartphone. L’ultima iniziativa riguarda la possibilità di sottoscrivere un piano per la sola navigazione.

Iliad senza rivali: arriva la 300 Giga a soli 13,99 euro al mese

Si tratta di 300 Giga da utilizzare in rete. Gli utenti che opteranno per questa formula pagheranno una quota mensile dal valore di 13,99 euro ogni trenta giorni.

Per quanto riguarda il costo d’attivazione, come avviene anche per altre offerte è di 9,99 euro per la ricezione della SIM utile alla navigazione internet. Essendo legato solo alla rete questo pacchetto prevede un costo extra per tutti i consumi legati a chiamate nei confronti di numeri fissi e mobili e agli Sms.

Chiaramente Iliad ha lanciato la promozione in questa lunga estate e potrebbe poi toglierla con l’arrivo dell’autunno, come spesso accade anche agli altri marchi (basti pensare alla famosissima Summer Card di Vodafone ad esempio o alle offerte Tim).

Avendo 300 Giga a disposizione e usufruendo della possibilità dell’hotspot, potrebbe non servirvi nemmeno la connessione fissa ovunque vi troviate, almeno in questi mesi. Va sottolineato in più che la quota internet prevista prevede anche la compatibilità con il roaming e con router portatili, per una connessione in mobilità.