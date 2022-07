Ultim’ora GF Vip 7, salta tutto: gli italiani stentano a crederci

Incredibile colpo di scena al GF Vip 7 dove all’improvviso è saltato tutto. Infatti i telespettatori italiani stentano a crederci: cos’è successo.

Colpo di scena in vista del prossimo Grande Fratello Vip. Infatti il reality show è giunto oramai alla settima edizione e adesso però deve rinunciare alcuni protagonisti: Alfonso Signorini ed i telespettatori stentano a crederci.

Sono tantissimi i nomi che stanno circolando in vista del nuovissimo Grande Fratello Vip 7, che partirà tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. In rete infatti proliferano rumors ed indiscrezioni, molte delle quali poi non risultano avere un riscontro veritiero. Così il portale specializzato TV Blog ha deciso di fare chiarezza ed ha svelato chi tra i vari nomi spuntati sul web non varcheranno la Porta Rossa nonostante i rumors dell’ultimo periodo.

Infatti sembra proprio che nella casa più spiata dagli italiani non troveremo i fratelli Tavassi, ovvero Guendalina ed Edoardo. I due sono reduci dall’ottima esperienza all’Isola dei Famosi. Purtroppo per entrambi è finita a causa di spiacevoli imprevisti. Dopo l’esperienza da naufrago, però, sono tantissimi i telespettatori che hanno richiesto un ritorno dei due sul piccolo schermo. Tra l’altro proprio Guendalina è diventata famosa grazie alla versione nip del reality show.

A quanto pare, però, questa volta non sarebbe stata presa in considerazione né da Alfonso Signorini né dagli autori. Per Edoardo invece potrebbero aprirsi le porte di LOL-Chi ride è fuori, il format cult di Amazon. Gli autori sarebbero stati colpiti dall’ironia del romano ed avrebbero deciso di provinarlo per la terza stagione dello show. Andiamo quindi a vedere le ultime sulla trasmissione di Canale 5.

GF Vip 7, chi non farà parte del reality: tutti i grandi esclusi

Quindi al prossimo Grande Fratello Vip 7 non sarà presente Patrizia De Blanck. Infatti la contessa era stata chiamata da Signorini dopo la buona performance del 2020. Inoltre doveva partecipare insieme al giovane amico ed influencer Lorenzo Castelluccio. Le trattative infatti sarebbero andate a buon fine Tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip non ci sarà neppure Artem Tkachuk, attore ucraino diventato celebre grazie alla bella fiction di Rai 2 Mare fuori.

Fuori dalla prossima edizione del reality show anche Paolo Cannavaro, fratello del più famoso Fabio, che avrebbe deciso di concentrarsi sulla carriera da allenatore. Alfonso Signorini avrebbe rinunciato anche a Jeda, il baby fidanzato di Vera Gemma che è diventato noto grazie all’Isola dei Famosi e che ha espresso più volte la voglia di varcare la famosa Porta rossa.