Elodie fa impazzire gli italiani: annuncio bomba poco fa! La cantante ha annunciato una novità davvero incredibile

Dopo aver fatto il pieno di vendite con il suo ultimo brano Tribale, l’ex compagna di Marracash è pronta a lanciarsi in una nuova avventura subito dopo l’estate.

Che si parli di gossip, di musica o di televisione, lei è sempre in prima linea. Il pubblico la adora per la sua bellezza e per la sua incredibile voce. Elodie ne ha fatti di passi avanti dall’uscita dall’accademia di Amici di Maria De Filippi. Dal punto di vista professionale ha lanciato dei brani che hanno raggiunto uno straordinario successo. L’ultimo in ordine temporale, Tribale, sta spopolando sulle spiagge di mezza Italia, confermando il suo magnifico appeal sulle nuove generazioni. La storia con Marracash ha contribuito ad alimentare le voci su di lei anche lontano dal lavoro. I due si sono presi una pausa, anche se ad ogni dichiarazione pubblica non smettono di mandarsi messaggi di affetto. In molti sono convinti che si tratti solo di uno stop momentaneo e che alla fine l’amore avrà il sopravvento. Nel frattempo nella vita della Di Patrizi c’è spazio per una nuova avventura al di fuori della musica.

Elodie fa impazzire gli italiani: è pronta a sbarcare nel mondo del cinema

Proprio su Instagram Elodie ha annunciato ai suoi numerosissimi fan che ben presto sarà protagonista anche al cinema. Una nuova prova professionale come attrice, al fianco di nomi piuttosto importanti. Il suo esordio sarà nella pellicola ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa. Lei stessa ha scritto: “Andrà in concorso in Orizzonti alla 79° Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia. Il film uscirà in sala il 22 settembre. Emozionata”. Ovviamente non sono mancati i commenti di fan e amici tra cui il collega Levante: “Ma che stupendo” e l’amica Belen Rodriguez, che ha messo una bella emoticon rappresentante il fuoco per sottolineare il peso della news.

Secondo quanto riferito dal sito di BlastingNews, Elodie interpreterà il ruolo di Marilena, una dark lady. Al suo fianco si saranno attori come Michele e Brenno Placido, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno e Letizia Cartolaro. Il film si ispira al romanzo di Carlo Bonini ed è prodotto da Indigo Film Rai Cinema e Paramount. Per scoprire tutti i dettagli non resta che attendere la fine dell’estate.