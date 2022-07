Charlene di Monaco ha deciso di farlo: trema il Principato

Charlene Di Monaco è finalmente in ripresa e quello che ha in mente di fare sembrerebbe far tremare tutto il Principato

Un periodo molto complesso per la principessa che adesso è in ripresa ed ha tutte le intenzioni di rimettersi in gioco. Le notizie che arrivano da Monaco fanno tremare il Principato: è guerra?

Quello che è emerso da Charlene Di Monaco è indubbiamente la forte personalità ed ha avuto modo di dimostrarlo in più occasioni, a partire dal viaggio che ha fatto da sola, per l’Africa, come attivista, lasciando a casa marito e figli. È stata proprio quest’esperienza lontano da casa che ha debilitato un po’ la Principessa che ha avuto bisogno di tempo per rimettersi in forma.

È da poco che Charlene è tornata attiva da un punto di vista sociale prendendo parte ad eventi e mostrandosi in pubblico, ed ha tutte le intenzioni di tornare a condurre la vita di prima, non tralasciando neppure un unico ideale.

Charlene Di Monaco e Carolina ai ferri corti: l’avvertimento

Tra i tanti pregi, Charlene Di Monaco ne ha uno in particolare: non le piace andarsene per sotterfugi, lei parla in maniera schietta, qualsiasi cosa abbia da dire. Nel periodo in cui è stata malata, la principessa ha trovato invadente Carolina, sorella di Alberto con cui non ha mai avuto un buon rapporto, nei confronti dei suoi figli.

È il magazine In Touch che rivela la discussione che ci sarebbe stata in famiglia: senza usare mezzi termine, Charlene ha chiesto alla cognata di stare lontana dai suoi affetti cari e dalle fondazioni benefiche da lei organizzate. Al magazine c’è chi ha parlato di Carolina come “nemica giurata di Charlene”, ma dal Principato c’è chi ha preso le difese della sorella di Alberto sostenendo che quello che ha fatto è per la sua famiglia soltanto.