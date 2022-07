Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli insieme alla conduzione: un sogno che si avvera

Sta per tornare definitivamente il Grande Fratello Vip, che potrebbe rivedere Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge protagonisti: saranno conduttori.

Ancora una volta Alfonso Signorini è pronto a puntare su due volti amatissimi nella storia del Grande Fratello Vip. Infatti il direttore di Chi Magazine ha deciso di affidare a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli un ruolo da presentatori: che programma condurranno.

Nel corso di quest anno, i telespettatori avranno la possibilità di godersi qualche approfondimento in più sul Grande Fratello Vip grazie al format GF Vip Party. Il programma ancora una volta andrà in onda sulla piattaforma streaming video Mediaset Infinity. La nuova edizione di questa trasmissione parallela al reality sarà condotta da due degli ex gieffini più amati dal pubblico. Nel dettaglio stiamo parlando di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. A riportare la notizia in anteprima ci ha pensato Tv Blog.

Nel dettaglio, il portale specializzato ha spiegato che Soleil e Pierpaolo commenteranno le avventure dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia, con e senza ospiti, approfondendo gli aspetti più pruriginosi della loro partecipazione e condendo il tutto con le loro opinioni al vetriolo. Infatti specialmente da questo punto di vista, Soleil potrebbe regalare numerose soddisfazioni. L’appuntamento con i due è dunque fissato per ogni lunedì e venerdì, in concomitanza con la messa in onda in diretta delle due puntate settimanali del reality show di Canale 5. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, condurranno un approfondimento sul GF Vip: in arrivo una stagione monster

Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno alla conduzione di una trasmissione di approfondimento dedicata al Grande Fratello Vip. Anche quest anno il reality show andrà incontro ad una nuova edizione monster, con Alfonso Signorini pronto a battere ogni record, persino quelli dell’ultima stagione vinta da Jessica Selassié. Il programma, infatti, dovrebbe prendere il via il prossimo 19 settembre. Questa data adesso però potrebbe slittare ulteriormente a causa delle elezioni politiche.

Se ai vip venisse lasciata l’opportunità di votare per il nuovo Governo, il primo giorno utile per la messa in onda sarebbe necessariamente successivo al 25 settembre. Per il resto ci si aspetta un edizione dalla durata record, addirittura più lunga del GF Vip 6. Infatti per Publitalia, il reality è una vera e propria gallina dalle uova d’oro in termini di share. Con queste prospettive, l’edizione 2022 potrebbe tranquillamente allungarsi fino a primavera inoltrata del 2023. Vedremo quindi cosa succederà nelle prossime settimane.