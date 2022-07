Principe Harry, c’è l’addio definitivo: mai visto nulla di simile

Il principe Harry ha deciso di dare un nuovo addio definitivo. Nel Regno Unito non c’era mai stato nulla di simile: cosa sta succedendo.

In queste ore il Principe Harry è tornato a far parlare di sé. L’ex duca di Sussex sta continuando a scrivere il suo libro autobiografico che è pronto a sconvolgere la Gran Bretagna: adesso però è arrivato un nuovo addio.

Il Principe Harry sta continuando a scrivere il suo libro autobiografico ed intanto degli slip usati qualche anno fa finiscono all’asta. L’asta è partita a sorpresa dalla spogliarellista Carrie Reichert, che ha conosciuto il nipote della Regina Elisabetta nel 2012 a Las Vegas. La donna ha quindi deciso di vendere delle mutande utilizzate all’epoca dal marito di Meghan Markle. La biancheria risale ad una delle notti brave del duca di Sussex risalente a ben 10 anni fa.

Il tutto avvenne nonostante fosse fidanzato con la modella Cressida Bonas, il fratello del Principe William era solito trascorrere il suo tempo libero tra alcol, discoteche e donne. Così quando strinse amicizia con Carrie decisa di organizzare con gli amici una piccante partita a biliardo con delle ragazze incontrate alcune ore prima, tra cui la Reichert. Un festino che si svolse all’hotel Encore Wynn di Las Vegas. Secondo il racconto della spogliarellista, quado lei fece ingresso in camera, il Principe era già noto. L’ilarità si scatena in quanto Harry stava usando la mazza da biliardo come chitarra. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Principe Harry, all’asta un paio di sue mutandine: la scelta di una spogliarellista

Carrie Reichert è rispuntata proprio ora che il Principe Harry è cambiato, ha messo la testa a posto ed è un marito e padre fedele e devoto. La spogliarellista ha quindi deciso di mettere in vendita alcuni indumenti del figlio di Lady Diana. Infatti oltre alle mutandine, la donna è in possesso anche di un costume da bagno appartenente al duca di Sussex. La donna ha annunciato al The Mirror che la vendita è prevista per il prossimo 17 agosto.

Oltre a questi due capi sarebbe in vendita anche e il vestito che indossava la sera che ha conosciuto il marito di Meghan Markle. Al momento proprio perché si tratta di un’asta, si pensa che l’obiettivo della spogliarellista sia quello di riuscire ad ottenere quanti più soldi possibile dalla vendita. Inoltre Carrie ha stroncato la nuova vita di Harry affermando: “Harry è diventato molto noioso. Quando andava in giro per Las Vegas tutti lo amavano e adoravano il suo senso del divertimento. Almeno questi vestiti ricordano com’era una volta, quando era il principe buffo“.