Nuovo tronista di Uomini e Donne, spunta un nome a sorpresa: questa volta tocca a lui. Manca un mese alle prime registrazioni ufficiali

In mezzo alle molte repliche estive in tv, il pubblico sogna già quello che arriverà a settembre e i giochi da fare sono soltanto due. Indovinare quali saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 ma anche chi occuperà la poltrona rossa come nuovo tronista di Uomini e Donne.

Le prime registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi come al solito inizieranno a fine agosto, in modo da avere materiale buono per quando partirà il programma. La data più probabile è quella di lunedì 12 settembre, al massimo la settimana successiva, ma già allora ci sarà spazio per conoscere i nuovi tronisti.

Nell’ultimo mese sono usciti diversi nomi, tra ipotesi realistici e semplici sogni dei fan. L’esperto di gossip Amedeo Venza lancia una candidatura a sorpresa. Il primo tronista di Uomini e Donne nella prossima stagione secondo lui è già stato scelto: si chiama Alessandro, ha 19 anni ed è di Milano. Una candidatura diversa da tutto quello che abbiamo letto e sentito finora, non necessariamente vera ma intanto i fan del programma sono in agitazione.

Nuovo tronista di Uomini e Donne: ci sono diversi nomi graditi al pubblico

Le ipotesi in realtà per il via del Trono Classico sono moltissime. L’ultima è legata alla fresca rottura di una delle ultime coppie nate nel dating show, quella formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi. Stavano insieme da un anno e mezzo, sono arrivati ai titoli di coda e quindi lei potrebbe anche essere richiamata nel programma per riprovarci, questa volta sul trono.

Un altro nome molto caldo è quello della corteggiatrice Federica Aversano, che fino all’ultimo è rimasta nella rosa delle candidate di Matteo Ranieri. Moltissimi facevano il tifo per lei, la scelta del tronista era stata diversa e ora ci si aspetta che la redazione le offra una nuova possibilità.

Il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Carola Galgani e anche se non la conoscete direttamente, sapete benissimo chi è la zia. La ragazza infatti è nipote di Gemma Galgani, storico volto del Trono Over. E poi c’è anche Luciano Punzo, uno dei tentatori nell’ultima edizione di Temptation Island.