I Cesaroni, lutto per una delle protagoniste assolute: confessione dolorosa

Un lutto dolorosissimo ha colpito una delle protagoniste assolute de ‘I Cesaroni’. Andiamo quindi a vedere cos’è successo e la confessione.

Sono passati oramai anni dall’ultima stagione de ‘I Cesaroni’. In queste ore però l’amata protagonista ha voluto fare un importante confessione, rivelando una scomparsa che l’ha segnata nel profondo: la dolorosa dichairazione.

In queste ore ha fatto parlare la dolorosa confessione di una delle protagoniste assolute dell’amata serie ‘I Cesaroni‘. Infatti a parlare ci ha pensato Elena Sofia Ricci che ha raccontato la scomparsa del padre putativo Pino Passalacqua nell’anniversario della sua morte. Il regista e sceneggiatore è scomparso a Roma il 29 luglio del 2003 a soli 67 anni. In pochi però sapranno che l’attrice di tante fiction come Orgoglio, Caro Maestro, I Cesaroni e la più recente Che Dio ci aiuti, ha alle sue spalle una storia familiare particolare.

Elena Sofia Ricci è figlia della scenografa Elena Ricci Poccetto e dello storico Paolo Barucchieri. Nel corso della sua vita però è cresciuta con il compagno della madre Pino Passalacqua, considerato da lei come una padre, che appunto ha voluto ricordare attraverso i suoi profili social con una toccante dedica soffermandosi sul fatto di come se ne sia andato via troppo presto da questo mondo. Andiamo quindi a vedere le sue parole sui social.

I Cesaroni, Elena Sofia Ricci ricorda il padre putativo: “Mi manca tanto”

Quindi scendendo nel dettaglio, l’attrice di tante fiction sia Rai che Mediaset postando la tenera foto visibile alla fine del paragrafo che ritrae sua figlia Emma insieme al regista ha ricordato devastata dal dolore il regista prematuramente scomparso che le ha fatto da padre. Infatti sui social ha scritto: “E poi te ne sei andato anche tu! 19 anni fa… troppo presto Pino! Quanto ancora avremmo potuto imparare da te! Ma grazie per tutto quello che ci hai insegnato! La vita!“.

Ma la dedica di Suor Angela in ‘Che dio ci aiuti‘ ha poi continuato affermando: “In questi giorni manchi tanto… padre e maestro“. Inoltre questa non è altro che l’ennesima volta in cui l’attrice spende delle parole bellissime per ricordare il padre putativo. Nel corso della sua vita, Elena Sofia Ricci non è mai riuscita a conoscere il padre naturale, mentre ha conosciuto i suoi tre fratelli, Elisa, Marco e Paola, solo superati i trenta anni. Prima di allora infatti ha potuto contare solamente sulla madre e sul regista.