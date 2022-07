Dopo l'addio a Forza Italia, le ministre per gli Affari Regionali e per il Sud, rispettivamente Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, hanno ufficializzato la loro candidatura con Azione. Oggi, alle 15.30 terranno una conferenza stampa per ufficializzare la notizia.

La campagna elettorale è entrata nel vivo con il centrosinistra che dopo l’alleanza tra Pd, Articolo Uno e i socialisti, punta al centro.

Enrico Letta ha fatto sapere che non c’è un veto a Italia Viva, ma Matteo Renzi resta cauto e vorrebbe creare un’alleanza di centro con Azione. “Letta mi ha telefonato sabato e mi ha detto: “quello che leggi sui giornali… guardiamo, ci sentiremo”, ha raccontato il leader di Iv all’Adnkronos. “Se IV va da sola è perché ha la certezza di arrivare al 5%. Per noi è la cosa migliore per i seggi, ma io non ne faccio un discorso di poltrone”.

Orlando sbotta: “Calenda, datti una calmata”

Resta il rebus Azione che alterna veti e aperture. Dopo che Carlo Calenda ha chiuso le porte a Luigi Di Maio, il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha perso la pazienza e in un’intervista con il vicedirettore de La Repubblica Francesco Bei, afferma: “Calenda, datti una calmata. Domani ci chiederò di fare una foto con la maglietta di Azione”. Ed aggiunge che affinché il lavoro del segretario Enrico Letta abbia qualche effetto, “dobbiamo tenere insieme molte cose diverse, riuscire a mantenere comprensibile il nostro messaggio senza contrappunto quotidiano”. Orlando ribadisce quanto chiesto dalla direzione Pd: costruttività e no ai veti, tranne quello nei confronti dei partiti responsabili della caduta del Governo Draghi.

Gelmini e Carfagna si candidano con Azione: oggi la conferenza stampa

“Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta politica capace di salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi”, ha affermato Carfagna in un’intervista al Corriere della Sera. La ministra ritiene che Azione “ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale, capace di dire la verità agli elettori, di prendere impegni seri e poi di rispettarli fino in fondo”.