“Passerà anche questa”, coppia di Uomini e Donne di nuovo in difficoltà: fan preoccupati

Una delle coppie di Uomini e Donne più belle e tormentate: ancora una volta i due sono finiti in qualcosa di molto grande

Un amore puro e spontaneo e molto combattuto visti i drammi che hanno dovuto affrontare insieme, hanno fatto sognare prima il Trono Over e poi tutti i loro fan sui social: adesso la coppia ne sta vivendo un’altra.

È passato poco più di un anno da quando Luisa Anna Monti annunciava tristemente di dover annullare le nozze con Salvio Calabretta a causa della scoperta di un nuovo tumore al seno e, giorno dopo giorno, senza mai perdersi d’animo ha aggiornato tutti coloro che la seguono sulle terapie e sul progredire delle cure, anche nei momenti più negativi.

La parte più bella del percorso è stato quello di condividerlo con Salvio Calabretta che non l’ha mai lasciata sola: dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, i due si sono stretti la mano ed hanno affrontato qualsiasi problematica insieme, adesso sembra esserne nata l’ennesima.

Uomini e Donne, Luisa fa forza a Salvio: “Passerà anche questa”

“A te che stai affrontando questo momento difficile ti dico passerà anche questa. Amore mio, sai cosa penso. Penso che io e te siamo come il vulcano che domina alle nostre spalle: sempre carichi di energia per affrontare le avversità che da un po’ di tempo non ci lasciano tregua. Un vulcano spento è come un cuore che ha smesso di battere”, questa la dedica romantica di Luisa sui social verso il suo caro Salvio.

Così come Salvio non ha lasciato neppure un attimo Luisa, la dama ha tutte le intenzioni di ricambiare la vicinanza e fargli sentire costantemente la sua presenza. Nessuno dei due ha specificato cosa stia accadendo alla coppia, ma sono in tanti ad aver augurato il meglio ai due.