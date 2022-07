Whatsapp, come aggiungere qualcuno senza avere il numero: trucco strepitoso

Whatsapp ha tante funzioni che neppure si conoscono ancora, ma ecco come fare per aggiungere qualcuno senza avere il numero

È l’applicazione di messaggistica più utilizzata in assoluto, nonostante Telegram abbia risalito la china negli ultimi tempi. Agli utenti non interessano i bug, perché basta restare in contatto con i propri cari, anche a distanza, in maniera semplice e veloce.

Cosa faceva l’uomo prima di Whatsapp? Intanto che ce ne ricordiamo, Mark Zuckerberg non fa altro che aggiungere nuovi aggiornamenti che ci permettono di utilizzare funzioni sempre nuove. Dall’uso degli sticker, le videochiamate, le GIF, le liste broadcast, i messaggi effimeri e la possibilità di eliminare i messaggi dopo averli inviati: negli anni l’applicazione di messaggistica ha fatto molti upgrade.

Tuttavia, sono ancora tanti gli utenti che lamentano qualche malfunzionamento qua e là, eppure nessuno decide di trasferirsi in massa su un’altra app che può essere Telegram, ad esempio. In Asia, invece, si utilizza molto WeChat che per un periodo spopolò anche in Italia qualche anno fa, ma se è vero che si torna sempre dove si è stati bene, Mark Zuckerberg ne ha cavalcato l’onda ed acquisito anche Whatsapp.

Whatsapp, il trucco che ci concede di aggiungere qualcuno senza avere il numero

Tra le novità introdotte da Mark Zukerberg c’è la possibilità di aggiungere qualcuno su Whatsapp senza disporre del suo numero in maniera piuttosto semplice: basterà avere il QR Code -quel quadrato bianco e nero sempre più diffuso nell’era digitale-, andare nella categoria ‘Aggiungi contatto’ e cliccare sul logo del QR Code.

Una volta fatta questa procedura si aprirà automaticamente la fotocamera del telefono con cui inquadrare il codice che la persona che desidera aggiungere vi mostrerà: in questo modo sarà presente subito in rubrica.