Bomba Sanremo 2023, anche Giulia Salemi all’Ariston? Annuncio appena arrivato

Una vera e propria bomba è pronta ad anticipare Sanremo 2023. Infatti Giulia Salemi potrebbe essere all’Ariston: l’ultima indiscrezione.

Giulia Salemi è davvero inarrestabile ed adesso sembrerebbe pronta a partecipare al Festival di Sanremo 2023. L’influencer italo persiana quindi potrebbe essere sul palco del Teatro Ariston: andiamo a vedere cosa c’è di vero.

Non si ferma mai Giulia Salemi, con la sua carriera che oramai è pronta a decollare. Sempre solare ed energica, l’influencer è immersa in numerosi e sempre nuovi progetti lavorativi. Al momento, infatti, sta conducendo i live musicali del Giffoni Film Festival insieme all’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis. Un’esperienza formativa per la Salemi, che sta cercando di rubare tutti i trucchi del mestiere all’amatissima Iena. Infatti nel cuore di Giulia c’è sempre la conduzione e lei vorrebbe proseguire per questa strada.

Nella prossima stagione televisiva, infatti, tornerà con la nuova edizione di Salotto Salemi in onda su La5. Intervistata dal quotidiano Il Tempo, infatti, parlando di Sanremo, condotto ancora una volta da Amadeus. Sulla possibilità di una conduzione, l’influencer speranzosa ha affermato: “Ma magari! Sarebbe il mio sogno. Chi non lo vorrebbe? Spero che un giorno quella chiamata dall’alto arrivi“. Andiamo quindi a vedere quali sono i piani futuri della Salemi nel mondo della televisione.

Sanremo 2023, Giulia Salemi sogna di salire sul palco dell’Ariston: le sue parole

L’ultima esperienza al Giffoni Film Festival sta portando la Salemi ad entrare in contatto con il mondo del cinema. Questo mondo, a differenza del web, ad oggi manca nel curriculum dell’influencer. Inoltre ad oggi Giulia si è sempre definita affascinata da quel mondo specialmente da telespettatrice. Sulla possibilità di entrarci recitando, la fidanzata di Pierpaolo Petrelli ha affermato: “Mi piacerebbe fare un Cinepanettone, provare un’esperienza leggera e divertente“.

Giulia inoltre non avrebbe nascosto il suo lato nostalgico, raccontando che è sempre presente nonostante non lo faccia vedere. Nel dettaglio ha ammesso che le piacerebbe che qualcuno raccontasse e volesse conoscere la storia del suo mondo, quello dei Millennials. Adesso quindi la Salemi si starebbe preparando alla nuova stagione di Salotto Salemi, nel quale promette nuovissimi e succulenti ospiti ed alcuni di questi saranno anche uomini. Vedremo quindi se l’influencer risucirà a replicare i successi della prima stagione.