Bollette luce e gas, tremano gli italiani: accadrà ad agosto. Delle novità in arrivo potrebbero non essere così positive

Purtroppo secondo quanto definito da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) anche ad agosto viaggeremo con le stesse tariffe del mese di luglio.

Il rialzo delle bollette dell’energia è uno dei temi caldi in questa torrida estate. Purtroppo dopo gli scorsi mesi si è arrivati a dei livelli davvero di allerta. Le famiglie italiane fanno fatica ad arrivare a fine mese nonostante in questo momento il consumo di gas sia ridotto al minimo rispetto all’inverno. L’attenzione di tutti è rivolta all’andamento futuro dei prezzi e qualche possibile ed augurabile calo in vista di agosto. Purtroppo secondo quanto definito dall’ARERA le bollette non subiranno grosse modifiche ad agosto 2022.

Nel suo aggiornamento trimestrale dei prezzi, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha definito i nuovi parametri. Per la bolletta del gas e in un lieve incremento (+4%) per le fatture della luce nel periodo compreso tra il 1° Luglio e il 30 Settembre 2022.

Purtroppo questo andamento costante non è foriero di buone notizie, considerando che sono attesi a breve dei nuovi problemi per la fornitura del gas da parte della Russia. L’Unione Europea deve cercare nuove soluzioni in vista dell’inverno e questo preoccupa anche il governo italiano.

Bollette luce e gas, brutte notizie per gli italiani: ad agosto i prezzi rimarranno altissimi

Un quadro che già presenta dei contorni pesantissimi, se consideriamo che in base ai dati ARERA nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, una famiglia standard con contratto di Tutela (con 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 metri cubi di gas consumati all’anno) spenderà 1.071 euro per le bollette della luce, con un +91% rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo, la spesa della stessa famiglia per la bolletta gas sarà di 1.696 euro, con una variazione del +70,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

L’unico consiglio che è possibili elargire a tutti i cittadini italiani, oltre a quello del ridurre al minimo i consumi, è di cercare le migliori offerte per le tariffe. In nostro soccorso possono venire portali come SOStariffe.it, dove si può confrontare tutti i prezzi presenti sul libero mercato. Una scelta più conveniente può aiutarci a tagliare diverse decine di euro alla fine del mese.