Barù torna in tv con un programma a sorpresa: così non lo abbiamo mai visto. Nuova avventura importante per uno dei gieffini più amati

Alcuni sfruttano i reality per farsi conoscere dal pubblico o per farsi apprezzare in un’altra veste. Altri li fanno semplicemente per mettere insieme un’esperienza diversa dal solito. Come è successo a Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Sì, lo conosciamo tutti come Barù e anche per lui è meglio essere chiamato così.

Quando era nella Casa del Grande Fratello Vip 7, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha sempre confessato di essere arrivato per divertirsi e l’ha presa con uno spirito leggero, goliardico. Ma al GF ha anche dato prova delle sue doti culinarie, abbinate alla sua grande cultura nel vino e più in generale nell’enogastronomia.

Tutte doti che potrà mettere in mostra adesso anche in televisione. Perché la buona notizia per tutti i suoi fan è che da questa sera, venerdì 29 luglio, Barù sarà protagonista su Food Network (il canale tematico di Discovery Warner Bros) di un nuovo programma: Braci by Barù, mezz’ora a cominciare dalle 22.

Barù torna in tv con un programma a sorpresa: ecco quello che combinerà e cosa si aspetta

Il titolo dice già tutto e spiega quello che potremo vedere. Barù metterà alla prova le sue capacità culinarie ma anche la sua grande passione per la griglia, un tema che in estate diventa caldissimo in tutti i sensi. Quindi lo vedremo impegnato al barbecue con piatti a base di carne, di pesce e di verdure con una serie di consigli utilissimi per chi deve cucinare a casa.

L’idea era nata lo scorso anno, ancora prima del Grande Fratello, quando era stato protagonista di una serie di video postati su Instagram, con lui impegnato alla griglia. Come ha spiegato a TvBlog, quel progetto si è allargato. “Alla base vogliamo raccontare una mia giornata tipo a Milano, dove vivo ora. Credo sia incentrato più su di me che sulla brace, ma su Food Network un po’ di cibo ci deve essere”.

Ma da lui cosa ci dobbiamo aspettare? Semplicemente che sia se stesso e non ha molti problemi a farlo: “Spero faccia ridere, ma davvero. Voglio far divertire, anche perché mi sembra che anche quando si parla di cibo siano sempre tutti seri”.