Attenzione a questo gelato, non consumatelo: allerta del Ministero della Salute. Tutti coloro che l’anno acquistato possono restituirlo immediatamente

Come avviene quasi quotidianamente l’Ente istituzionale comunica tutti i prodotti che presentano dei rischi per la salute dei cittadini. Questa volta è il caso del gelato.

In questa torrida estate alzi la mano chi non ha consumato ancora un gelato. Una necessità quotidiana più che uno sfizio, anche per i più attenti alla linea. Tra quelli sfusi artigianali e gli altri confezionati in vendita al supermercato, stanno andando letteralmente a ruba. In Italia poi, patria del gelato, il suo consumo è quasi un vero e proprio rito. Eppure bisogna stare attenti, perchè a volte possono esserci dei rischi collaterali. Nulla a che vedere con il freddo o la qualità ma i rischi di contaminazione che possono essere presenti all’interno del prodotto. Come sempre il Ministero della Salute comunica sul proprio sito ufficiale quali sono gli alimenti che sono stati ritirati dal mercato poichè considerati rischiosi per i cittadini. Nella fattispecie oggi parliamo di Decò – 6 Lemon Stecchi con bastoncino alla liquirizia.

Allerta del Ministero, non consumate questo gelato: ritirato dal mercato il Decò – 6 Lemon Stecchi

I lotti interessati sono i seguenti: LTE2186 – LTE 2192 – LTE 2193 –

LTE 2200 – LTE 2201. A scopo precauzionale, viene chiesto a chiunque abbia acquistato una di queste confezioni di gelato, con le specifiche sequenze numeriche elencate, di riportare la confezione di prodotto acquistata al punto vendita.

Il motivo del rischio è legata ad un’etichetta non conforme. Viene indicata una dicitura errata: “Senza Glutine”, quando invece il prodotto contiene glutine (farina di frumento). La data di scadenza indicata sulla confezione è 05/2024. Per tutti coloro che sono intolleranti al glutine il consiglio è di riportare immediatamente la confezione al negozio dove è stato acquistato. Il produttore del gelato è la Eskigel S.r.l, con sede a Via Vanzetti 11 a Terni.

Ricordiamo che chiunque abbia acquistato il gelato Decò – 6 Lemon Stecchi, ha il diritto di recarsi al punto vendita ed essere rimborsato per l’acquisto effettuato, anche senza presentare lo scontrino. Bisogna solo mostrare la nota del Ministero, che è consultabile nel link qui di seguito.

