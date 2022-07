Uomini e Donne, ex tronista sta per avere un figlio ma un imprevisto rovina tutto!

Un ex tronista di Uomini e Donne sta per avere un figlio ma un imprevisto ha rovinato tutto: scopriamo di chi si tratta e cosa è successo

Colpo di scena per un ex tronista di Uomini e Donne. Infatti l’uomo aspettava un bambino ma un imprevisto ha rovinato tutto. Andiamo quindi a vedere cos’è successo nelle ultime ore e di chi si tratta.

E’ tutto pronto per l’arrivo della piccola Gala, prima figlia dell’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio. In questi nove mesi la gravidanza della compagna del personal trainer e modello italo-argentino è stata documentata sui social network passo dopo passo. Così Violeta Mangrinan prima di entrare nella clinica privata dove partorirà, ha condiviso con i suoi numerosi follower un piccolo imprevisto che ha turbato parecchio lei e la sua dolce metà.

In queste ore l’ex stella di Muyeres y hombres y viceversa, ossia la versione spagnola del dating show, ha rivelato su Instagram che lei e Fabio Colloricchio sono molto tristi nonostante l’imminente nascita della loro primogenita. Infatti era tutto pronto per l’arrivo della suocera Alicia, che vive in Italia con il suo marito. Quest ultimo però ha contratto il Covid e sarà costretto a rimanere ancora nella penisola prima di partire. Andiamo quindi a vedere chi è la fidanzata di Fabio Colloricchio.

Uomini e Donne, rovinato il momento d’oro per Fabio Colloricchio: il padre ha il Covid

Dopo la sua partecipazione a Supervivientes – l’Isola dei Famosi made in Spain, Fabio Colloricchio ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi in Spagna, a Madrid, dove ha subito iniziato a convivere con Violeta Mangrinan. Proprio quest’ultima ha spiegato: “La madre di Fabio ci ha chiamato piangendo. Non riusciva a smettere di piangere. Lei è risultata negativa al tampone mentre il marito è asintomatico ma per prassi non possono venire qui” – ha poi concluso – “Sabato 30 luglio è il suo compleanno e tutti speriamo che Gala arrivi proprio quel giorno“.

Dunque almeno durante il parto Violeta dovrà fare a meno della presenza della suocera con la quale, nonostante la lontananza, ha instaurato un ottimo rapporto. Nonostante ciò avrà comunque il sostegno di Fabio Colloricchio e della sua famiglia. Lo scorso aprile l’ex corteggiatore di Teresa Cilia e poi fidanzato di Nicole Mazzocato ha anche dovuto avere a che fare con un grave lutto, ossia la scomparsa dell’adorata nonna paterna che viveva in Argentina. Adesso quindi si attende solamente la nascita della piccola Gala, per riportare un po’ di gioia all’interno della famiglia.