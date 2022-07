Ultim’ora Caterina Balivo, duro colpo: i suoi fan storcono il naso. Una notizia che in pochi si aspettavano in questo momento

La presentatrice napoletana è andata incontro ad un brutto flop dal punto di vista degli ascolti. I dati auditel di ieri certificano la debacle di “Chi vuole sposare mia mamma?”

E’ tornata in sella dopo due anni di stop dal piccolo schermo. Caterina Balivo è di nuovo al centro della scena televisiva italiana con il programma “Chi vuole sposare mia mamma?” in onda su Tv8. Rispetto ai tempi de “Il Cantante Mascherato”, nel ruolo di giurata per Milly Carlucci, ne è passata di acqua sotto i ponti ma la sua verve è rimasta sempre uguale.

Per la conduttrice campana a settembre c’è un nuovo quiz su La7, pronto per essere lanciato. In realtà prima di arrivare al dopo estate c’è anche un appuntamento in Rai ad attenderla, con Help-Ho un dubbio. Sulla seconda rete della tv stato vedremo la Balivo all’opera martedì 2 agosto a partire dalle 22.50. Una parentesi appunto in attesa del nuovo progetto in rampa di lancio. Intanto, però, bisogna fare i conti con ascolti non proprio esaltanti con “Chi vuole sposare mia mamma?” che ieri è andato piuttosto male rispetto ai competitor.

Ultim’ora Caterina Balivo, duro colpo: gli ascolti del suo programma su Tv8 proprio non vanno

In base ai dati Auditel relativi alla serata di mercoledì 27 luglio, a vincere il prime time è stato il solito SuperQuark, su Rai Uno, con 1.76 milioni di telespettatori e uno share del 13.1%. La risposta di Canale Cinque è stata La Strada del Silenzio, non ancora convincente però nei numeri (1.11 milioni di spettatori, 9.4% di share). Qualcosa di meglio ha fatto Chicago Fire su Italia Uno: 1.16 milioni e 8.8% di share. Per quanto riguarda Caterina Balivo, come detto il suo Chi vuole sposare mia mamma? su Tv 8 non è andato oltre 409mila utenti e il 2.8% di share. Un duro colpo da mandar giù.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti di ieri sera:

Rai Uno – SuperQuark, 1.761.000 spettatori e ha avuto il 13,1% di share

Canale Cinque – La Strada del Silenzio, 1.111.000 spettatori (9.4%)

Rai Due – Delitti in Paradiso – Stagione 11 Episodio 1 – Le apparenze ingannano, 1.064.000 spettatori (7.1%) e Professor T 692.000 (5.6%)

Italia Uno – Chicago Fire, 1.165.000 spettatori (8.8%)

Rai Tre – Calcio Femminile – Europei 2022 – Germania Vs Francia, 908.000 spettatori (6%)

Rete Quattro – Controcorrente – Prima serata, 765.000 spettatori (6.4%)

La7 – Atlantide, 348.000 spettatori (3.3%)

TV8 – Chi vuole sposare mia mamma?, 409.000 spettatori (2.8%)