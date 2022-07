Sport italiano in lutto, è morto un allenatore leggendario: tifosi in lacrime. Come tecnico e come telecronista è stata apprezzato ovunque

Lutto nel mondo del basket italiano. A 70 anni è morto Franco Casalini, storico vice di Dan Peterson all’Olimpia Milano con cui ha vinto da primo allenatore una Coppa Campioni, una Coppa Intercontinentale e un campionato italiano. Il decesso sarebbe dovuto a un infarto. Una volta lasciata la panchina, Casalini è stato per anni un apprezzato commentatore tecnico e in seguito direttore dei contenuti del sito Euroleague.tv.

Aveva solo 36 anni quando ereditò la prima squadra da Dan Peterson, diventando il più giovane coach italiano a vincere la Coppa dei Campioni (ora Eurolega). Nel 1977 aveva 25 anni quando diventò l’assistente di Pippo Faina nel primo anno di Mike D’Antoni all’Olimpia, poi nel 1978 nacque l’idillio vincente con Dan Peterson. Casalini è rimasto all’Olimpia 18 anni. Se ne andò dopo la stagione 1989/90, quando Mike D’Antoni dopo essersi ritirato diventò immediatamente il capo allenatore del club. “Sono stati gli anni decisivi della mia vita, senza quei 18 anni non sarei la stessa persone, per me l’Olimpia non è la mia casa, è la mia vita” disse al sito ufficiale dell’Eurolega in occasione del 32° anniversario dell’impresa in Coppa Campioni.

Lutto nel mondo del basket: è morto d’infarto a 70 anni Franco Casalini. Milanese, arrivò all’Olimpia come allenatore delle giovanili e fu per 9 anni vice di Dan Peterson, fino ad ereditarne la panchina nel 1987. Da head coach di Milano, a 36 anni, vinse subito la Coppa Intercontinentale nell’87, poi la Coppa dei Campioni nell’88 e quindi il campionato italiano nell’89, in finale contro Livorno. Nell’Olimpia, in quegli anni sponsorizzata Tracer, c’erano Dino Meneghin, Mike D’Antoni, Bob McAdoo, un giovane Riccardo Pittis e Vittorio Gallinari, papà di Danilo. Chiusa l’esperienza a Milano, Casalini allenò, senza ripetere i risultati ottenuti a Milano, anche Forlì e Virtus Roma, con cui raggiunse una finale di Coppa Korac nel 1993 perdendo proprio contro Milano. A Milano tornò come coach nell’88, alla Stefanel: raggiunse ma perse una finale di Coppa Saporta. Fu anche commentatore per Tele+ e in seguito per Sky Sport

Come allenatore delle giovanili porterà Milano a vincere 4 scudetti di categoria, tra Cadetti e Juniores. Dopo aver affiancato Pippo Faina, e dopo aver passato nove anni a fare da secondo a Dan Peterson, prima in coabitazione con Guglielmo Roggiani e in seguito come unico vice,[2] inizia come head coach proprio con la squadra milanese nella stagione 1987-88, vincendo subito le due coppe internazionali; nell’annata 1988-89 è infine campione d’Italia. Dopo quest’esordio promettente, Casalini non è più riuscito a dare continuità alla propria squadra. La stagione seguente la squadra uscì in finale della Coppa del Campioni e agli ottavi dei play-off scudetto, contro la Viola Reggio Calabria. L’Olimpia lo sostituisce quindi, nella stagione successiva con Mike D’Antoni.

Nel 1991-92 passa alla Filanto Forlì, ma se ne va dopo solo undici giornate. Subentra quindi a Paolo Di Fonzo alla Virtus Roma: fuori dai play-off nel campionato 1992-93, pur avendo raggiunto la finale di Coppa Korac (persa proprio contro l’Olimpia, ora in mano a Mike D’Antoni) viene sostituito da Nevio Ciaralli nel 1993-94.

Frattanto nel 1994 intraprende la carriera di commentatore in collaborazione con Tele+.

Nel 1996 è scout per la Fortitudo Bologna, mansione che nella stagione successiva ricoprirà a Milano.[2] L’ultima esperienza italiana come allenatore è la conclusione della stagione 1997-98 alla Stefanel Milano: dopo essere subentrato a Franco Marcelletti, raggiunge la finale di Coppa Saporta, perdendola, e uscendo al primo turno dai play-off.

Casalini ha anche allenato il SAV Vacallo Basket, nel campionato svizzero. Nel 1999, vince la Coppa Svizzera al termine di un’accesa finale contro il FV Lugano di Virginio Bernardi, e bissando il successo nella stessa manifestazione l’anno successivo. Contemporaneamente porta il Vacallo in finale, ma entrambe le volte viene battuto.

Nel 2003 torna in veste di commentatore tecnico, questa volta per Sky Sport. Nel 2011 è diventato direttore dei contenuti del sito Euroleague.tv.