Alfonso Signorini ha scelto Antonino Spinalbese: la reazione di Belen spiazza tutti

Sembra essere quanto più vicino all’ufficialità che mai la presenza di Antonino Spinalbese al GF Vip e Belen reagisce così

Di tanto in tanto il padrone di casa del GF Vip sta sparpagliando indizi sui futuri concorrenti della casa più spiata d’Italia. L’indizio che conduce all’hairstylist di Milano è più chiaro che mai e Belen non aspetta a reagire.

La partecipazione di Antonino Spinalbese al GF Vip 7 da rumor è diventato certezza con gli indizi che Alfonso Signorini ha lasciato su Instagram: “Quinto indizio. Concorrenti sbadati quest’anno. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”.

Come per ognuno dei concorrenti fin qui spoilerati, anche per Antonino Spinalbese è stato deciso di pubblicare un indizio che potesse ricondurre alla sua persona. Soltanto a marzo scorso, infatti, l’hairstylist ha pubblicato una foto pressoché simile in cui si vede il portachiavi, la cover del suo telefono con all’interno una foto di Luna Marì e delle cuffiette.

Antonino Spinalbese sarà un concorrente del GF Vip 7: Belen reagisce così

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno avuto una storia lunga poco più di un anno ed un figlia, Luna Marì, per la quale si sono promessi essere buoni genitori. Tuttavia, la partecipazione al reality show da parte dell’hairstylist milanese ha infastidito e non poco la showgirl argentina che avrebbe voluto non accettasse proprio la proposta. Già un suo ex è entrato nella casa, la scorsa edizione, Gianmaria Antinolfi che l’ha nominata soltanto di rado, questa volta la showgirl avrebbe puntato i piedi a terra.

A riferire quanto è accaduto ci pensa Alessandro Rosica, gossipparo del web che ha spiegato che Belen avrebbe minacciato Antonino di procedere per vie legali qualora all’interno della casa più spiata d’Italia venga fatta menzione di lei o sua figlia: “Se vai non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, così sono andate le cose secondo quanto detto da Rosica.