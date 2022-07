Lory Del Santo e Marco Cucolo, retroscena inaspettato: “È successo prima che partisse”

A distanza da mesi dalla partecipazione all’Isola dei Famosi spunta l’ennesimo retroscena su Lory Del Santo e Marco Cucolo

Una coppia molto particolare fatta di alta e bassi, ma fin qui si sono sempre amati e rispettati: i due ex naufraghi tornano a far parlare di loro con un nuovo aneddoto. A raccontarlo è il diretto interessato.

La storia tra Lory Del Santo e Marco Cucolo è stata sempre molto ambigua, al di là della differenza di età tanto criticata, i due hanno vissuto di alti e bassi prima, durante e dopo l’Isola dei Famosi. Qualcuno ha invitato l’ex naufrago a ‘salvarsi’ da questa relazione, eppure il giovane modello partenopeo ha giurato amore eterno alla showgirl.

Nell’ultimo periodo i due si sono fisicamente separati perché lui è stato sottoposto ad un intervento, mentre lei ha deciso di partire per gli Stati Uniti. È proprio prima di volare per gli USA che tra i due c’è stato un momento molto intimo che Marco Cucolo ha svelato alle colonne di Nuovo: “Prima che lei volasse in California abbiamo anche fatto l’amore. È stato veramente intenso”.

Marco Cucolo e Lory Del Santo, la convalescenza del modello e la partenza della showgirl

“Purtroppo ci siamo visti poco dopo il reality”, così Marco Cucolo ha criticato la sua relazione e sé stesso all’interno di essa sostenendo di dover cambiare ancora molto e maturare, nonostante riconosce di aver fatto passi da gigante. Perché il modello non è partito con la sua cara Lory? Molto semplicemente lo stesso Marco ha trovato motivazione nell’assistenza sanitaria italiana e statunitense: “Star male là con il sistema sanitario privato è un rischio”.

A proposito dell’intervento cui è stato sottoposto ha svelato: “Non sono ancora chiari i tempi di recupero. Devo affrontare la convalescenza dopo l’intervento: non potrò più mangiare come prima, altrimenti starei davvero male. Trangugiavo tutti i giorni cibo spazzatura”.