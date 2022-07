Ilary Blasi racconta tutta la verità su Totti, è pronta: già fissata la data. Ogni giorno la storia della separazione presenta novità

Nella prossima stagione televisiva ci sarà ancora spazio peer Ilary Blasi, lo sapevamo già dalla presentazione dei palinsesti Mediaset. Ma dovremo aspettare la primavera, quando finirà il Grande Fratello Vip 7 per fare spazio all’Isola dei Famosi 2023. O forse no, perché ci sarà un’altra occasione molto prima.

Ne è convinto il settimanale ‘Nuovo’ che ipotizza la presenza di Ilary in video molto presto, già a settembre. Perché tutto quello che i media stanno raccontando nelle ultime settimane sulla sua separazione da Francesco Totti non è frutto di loro dichiarazioni, esaurite con gli stringati comunicati che hanno ufficializzato il fatto.

Eppure tutti gli esperti o pseudo tali di gossipo stanno fornendo la loro versione, ricostruiscono antefatti e circostanze, intervistano amici o presunti tali. Tante verità, non sempre concordanti, mentre i diretti interessati continuano a mantenere la promessa che si sono fatti e che hanno dichiarato al mondo. Ora però lei sarebbe prtonta per raccontare tutto, o almeno quello che si può dire.

Ilary Blasi racconta tutta la verità su Totti, ecco quando succederà davvero

Come spiega il settimanale Nuovo, Ilary Blasi sarebbe stata contattata dall’amica Silvia Toffanin,m che giàle aveva dato spazio a Verissimo nel marzo scorso per difendersi e difendere il suo matrimonio. Quindi a settembre, nella prima puntata della nuova stagione per il talk show di Canale 5, la Blasi potrebbe essere l’ospite più atteso, anche se in realtà non ci sono conferme ufficiali da parte di nessuno.

Ilary e Silvia si conoscono da più di vent’anni. Entrambe avevano partecipato alle selezioni di Miss Italia, anche se in anni successivi. Poi però si erano ritroivate negli studi di Passaparola, con Gerry Scotti e da lì avevano spiccato il volo. Una come conduttrice e come moglie di Francesco Totti, l’altra con lo stesso lavoro e compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Un legame solidissimo, tanto che negli ultimi giorni qualcuno ha ipotizzato un prossimo trasferimento di Ilary Blasi a Milano, non solo per lavorare ma per vivere. Avrebbe già visionato un appartamento nella zona del Bosco Verticale, il trasferimento sarebbe prossimo. Ma a settembre racconterà tutto, forse.