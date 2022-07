Ilary Blasi e Francesco Totti, retroscena di una cena: al tavolo spunta un volto indesiderato

Una bomba pazzesca è stata lanciata questa mattina su un retroscena che riguarda Ilary Blasi e Francesco Totti

È nel momento della rottura che emergono gossip ancora più insidiosi per gli amanti della coppia da favola. La fine della loro storia ha rotto un pezzo di cuore a tutti gli inguaribili romantici e non hanno ancora sentito l’ultima.

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti è finita, che sia serenamente o meno, i due hanno deciso di essere soltanto dei buoni genitori e proseguire con le loro vite di tutti i giorni. In questa storia, però, non sono soltanto in due (oltre Chanel, Cristian e Isabel), ma c’è anche Noemi Bocchi, la nuova fiamma del capitano della Roma di cui si vuole sapere sempre di più, ma che fin qui non ha mai parlato circa la situazione.

Nonostante gli esperti di gossip abbiamo provato a fare una ricostruzione di quella che è potuta essere la caduta in picchiata del matrimonio tra i due, non è emerso granché, fin quando Alberto Dandolo non ha firmato un articolo per Oggi che ha fatto aprire tante altre porte alla questione.

Ilary Blasi e Francesco Totti a cena: c’era anche Noemi Bocchi

Alberto Dandolo per Oggi ha svelato che Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati a cena insieme il 23 ottobre 2021 al ristorante La Villa in zona Monteverde di Roma. Casualità vuole che nello stesso ristorante a pochi tavoli di distanza ci fosse anche Noemi Bocchi.

Ad aggiungere i dettagli ci ha pensato Dagospia segnalando che il locale è di proprietà Alex Nuccetelli, il pr romano ex marito di Antonella Mosetti e body builder, che vent’anni fa avrebbe fatto conoscere Ilary e Francesco.