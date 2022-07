Il Paradiso delle Signore 7, c’è lo spoiler: “Colpo di scena mai visto”. Ci sarà una novità che nessuno tra i telespettatori poteva aspettarsi

La fiction di Rai 1 ha iniziato la lavorazione della settima stagione lo scorso 30 maggio. C’è grande attesa per scoprire cosa accadrà ai protagonisti più amati in vista del prossimo anno.

Dalla fine del 2105 è una delle serie tv più viste su Rai 1. Il Paradiso delle Signore ha saputo attirare moltissimo pubblico dalla sua parte, a suon di colpi di scena e ambientazioni evocative. Gli anni del boom economico italiano, il contesto di Milano tra gli anni ’50 e ’60 sono un richiamo forte per i telespettatori italiani che non vedono l’ora di guardare la settima stagione. Le riprese sono già iniziate a partire da lunedì 30 maggio e dovrebbero terminare quest’estate. La programmazione prevede la messa in onda delle nuove puntate a partire da settembre, sempre su Rai 1. Ci sono molti nodi da sciogliere dopo il finale del sesto anno, in particolar modo per quanto concerne alcune vicende della famiglia Colombo. Ieri, durante l’anteprima per la stampa della quinta edizione daily, Moisé Curia, l’attore che interpreta Marco Di Sant’Erasmo, ha rivelato che ci sarà un colpo di scena nella trama davvero inaspettato.

Il Paradiso delle Signore 7, in arrivo colpi di scena: le rivelazioni di Moisé Curia e Grace Ambrose

Tra l’altro non è la prima volta che gli attori protagonisti si lasciano andare ad anticipazioni del genere, tra confessioni social e interviste sulla stampa specializzata. La stessa Grace Ambrose, che interpreta Stefania, ha parlato di novità piuttosto importanti in arrivo.

Dovrebbero riguardare la relazione fra il suo personaggio e Marco Di Sant’Erasmo, ancora uniti a discapito delle apparenze. Inoltre, l’attrice della figlia di Gloria Moreau ha dichiarato: ”Ci saranno altri colpi di scena”. Su quali siano però né Moisé Curia, né Grace Ambrose hanno voluto aggiungere ulteriori indizi, alimentando ancor di più la curiosità del pubblico. Tutto lascia comunque presagire che almeno nelle prime puntate della settima stagione l’amore tra Marco e Stefania proseguirà sulla falsariga di quanto visto finora. Tra gli aspetti da tenere sotto controllo nella nuova stagione c’è il futuro di Gloria Moreau, che si era andata a costituire. Novità probabili anche per Ezio, tornato ad essere, legalmente, il marito di quest’ultima.