Boom Emma Marrone, la novità fa impazzire i suoi fan: “Nuova vita”

Ventata di novità per Emma Marrone che viene da uno strepitoso momento della sua carriera in cui si è tolta qualche soddisfazione

Sono passati ormai più di 10 anni da quando la cantante ha spiegato le proprie ali dopo il trampolino chiamato Amici di Maria de Filippi e sta man mano raccogliendo soddisfazioni da un punto di vista professionale.

Ultimamente Emma Marrone è raggiante. Una serenità e tranquillità da far ben sperare per la cantante toscana che ormai più di dieci anni fa ha spiegato le ali per costruirsi la sua carriera dopo l’esperienza ad Amici di Maria de Filippi. È un momento della carriera dell’artista molto florido, con concerti in giro per l’Italia ed eventi cui prende parte, ma della sua vita privata non si sa ancora molto.

È pur sempre vero che Emma Marrone di batoste in amore ne ha avute, tra Stefano De Martino e Marco Bocci e da allora su di un presunto partner non si hanno notizie. È evidente che la cantante stia molto bene da sola perché, nonostante ciò, si mostra sempre molto serena.

Emma Marrone: “Casa nuova, vita nuova” e le foto della dimora

Approfittando della pubblicità a Samsung con una bella foto in primo piano davanti allo specchio del bagno con il Galaxy 22, Emma Marrone ha annunciato di aver comprato casa nuova. Una “vita nuova” per la cantante toscana che, presumibilmente, ha acquistato l’immobile a Milano, città che più spesso visita per lavoro.

Chissà che nella vita nuova non sia compreso un nuovo album nonché un giro di concerti, oppure un’unica data per gli stadi come ha fatto la sua amica e collega Alessandra Amoroso. Ai fan non costa nulla sognare.