Anticipazioni Terra Amara, Yilmaz è ancora vivo? Protagonista inciampa per le scale in gravidanza

Al centro delle prossime puntate di Terra Amara ci sarà Yilmaz: è ancora vivo? Non è tutto, perché le anticipazioni fanno sapere di una gravidanza a rischio

La soap opera turca prosegue a gonfie vele con la sua programmazione ed i tanti telespettatori che si sono appassionati alle vicende che accadono tra Istanbul e Çukurova. Le prossime puntate terranno tutti col fiato sospeso.

Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, si scoprirà chi è che ha sparato a Yilmaz: si tratta di Demir, figlio di Hünkar, che non ha idea se l’uomo è sopravvissuto o meno. Dopo aver confessato tutto a suo padre, Demir incarica Guffur di mettersi alla ricerca del corpo e capire se effettivamente l’uomo è morto.

Ben presto Guffur capirà che Yilmaz è vivo: dopo essere stato sparato è stato trovato da Gulten che l’ha successivamente lasciato alle cure di Sabahattin.

Anticipazioni Terra Amara, gravidanza a rischio per Zuleyha?

In villa c’è grande invidia per la gravidanza di Zuleyha, in particolare Saniye teme che il neonato possa ereditare la corona togliendo ogni speranza a sua figlia Betul. Con l’aiuto di Sermin, Saniye porta un serpente in camera di Zuleyha per uccidere lei ed il bambino: quest’ultima se ne accorge giusto in tempo e riesce a scappare, ma nella fretta inciampa per le scale e viene indotta ad un parto che si pensava fosse prematuro. È Sabahattin a visitarla per primo e capisce che il bambino non è nato prima del previsto.

Sermin pensa che il bambino sia nato prematuro e insieme a Saniye vengono accusati da Gulten che sostiene abbiano tentato di farla abortire. Demir, intanto, torna a colpire facendo credere a Cengaver che Yilmaz è il fratellastro di Zuleyha che ha provato a venderla dopo aver abusato di lei.