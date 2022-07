“Insistente e fastidiosa”, Andrea Delogu vuota il sacco: c’entra Stefano De Martino

Andrea Delogu e Stefano De Martino sono una coppia infallibile sul palco del Tim Summer Hits, eppure ci sono retroscena che nessuno sapeva

La coppia dell’estate ha fatto molto chiacchierare di sé in passato su un presunto flirt, adesso è la diretta interessata a far chiarezza su quel momento specifico e su molto altro svelando un curioso retroscena.

La coppia professionale dell’estate a mani basse: Andrea Delogu e Stefano De Martino sono una macchina che funziona alla perfezione. Bellezza, bravura, simpatia, professionalità, una serie di ingredienti che rendono speciale la conduzione anche del Tim Summer Hits: “L’intesa c’era già, noi ci siamo dati un obiettivo: brillare assieme, restando dei comprimari al servizio dei cantanti. Facendo un prodotto onesto e vivo, che non fosse solo un lancio asettico ma mettendoci qualcosa di nostro”.

Tuttavia, in passato si è vociferato di un flirt tra i due. Come l’ha presa la conduttrice? A svelarlo è lei stessa a Francesco Canino su Panorama.it: “All’inizio ci faceva molto ridere, poi è sfuggita di mano, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato ad innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di cazzeggiare in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato. La verità è che siamo molto amici, nulla di più”.

Andrea Delogu continuerà alla Rai? La rivelazione

Nel corso della lunga intervista concessa a Francesco Canino su Panorama.it, Andrea Delogu ha parlato anche dei suoi programmi per il futuro: “Continuerò a fare radio, a novembre riparto dopo qualche anno di stop con il teatro: è un progetto nuovo cui tengo molto. E poi spero che nel 2023 torni anche Tonica. Quando fai questo lavoro impari a stare in ascolto e a cogliere le opportunità: vediamo che succede di nuovo. Amo la Rai e tutto quello che mi ha dato. Spero che la mia carriera prosegua qui”.

Oltre la TV, pare ci sia un altro libro in cantiere: “Sì, sarà un altro romanzo distopico e intenso: ho capito che è un filone che mi appassiona”.