Torna al GF Vip 7 col suo cagnolino: spunta il nome di un altro concorrente

Continua ad arricchirsi il cast del GF Vip 7, con un grande ritorno all’interno della casa: varcherà la porta rossa con il suo cagnolino.

Alfonso Signorini sta lavorando duramente alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e chi è la concorrente pronta alla sua seconda partecipazione al reality.

Spunta una nuova concorrente pronta a rientrare nel Grande Fratello Vip. Infatti in queste ore sta prendendo sempre più piede il nome di Patrizia De Blanck. Come detto per la 81enne si tratterebbe di un ritorno visto che è già stata protagonista del reality show, nella quinta edizione vinta da Tommaso Zorzi. Quindi dopo Valeria Marini, Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis, Alfonso Signorini, autore e conduttore, ha chiesto pure alla contessa di tornare nel bunker di Cinecittà.

In queste ore quindi sembra trovare conferma l’indiscrezione che sta circolando sul web. Inoltre sarebbe stata la stessa De Blanck a confermare il tutto sulle pagine di Nuovo Tv. Patrizia De Blanck ha ammesso di aver ricevuto la proposta da Signorini ma ha precisato di non aver ancora accettato. Infatti a spaventare l’ex gieffina ci sarebbe soprattutto la lunga durata della trasmissione. Infatti il GF Vip andrà avanti fino a marzo ma se gli ascolti saranno buoni come lo scorso anno potrebbe essere prolungato fino a maggio.

GF Vip 7, rispunta Patrizia de Blanck: Alfonso Signorini l’ha ricontattata

Patrizia De Blanck sulle pagine di Nuovo Tv ha confermato l’indiscrezione, precisando però: “Non è una passeggiata“. Inoltre questa volta la De Blanck dovrebbe entrare in coppia con un suo caro amico, l’influencer Lorenzo Castelluccio. Patrizia però ha fatto una richiesta a Signorini, entrerà in casa solo se accompagnata dal suo cagnolino Alien. Per la donna stare separata dal suo amico a quattro zampe è una grande sofferenza.

Infatti in passato la De Blanck aveva addirittura chiesto una camera tutta per sé e un bagno privato. Adesso quindi tutti sono curiosi di sapere quale sarà la decisione finale di Patrizia De Blanck, che al momento si è detta contenta delle nuove opinioniste del GF Vip 7. La nobildonna ha quindi definito simpatica Sonia Bruganelli, che già conosce, e stima Orietta Berti che secondo la lei regalerà grande successo allo show.