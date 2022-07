“Terribile incidente col motorino”, che paura per Marco Liorni: rivelazione choc. Il presentatore se l’è vista davvero brutta

Lui stesso ha raccontato quanto gli è accaduto in passato, quando era alla guida del suo scooter. Era solo un ragazzo ma ha rischiato di compromettere la propria vita.

E’ uno dei volti più riconoscibili di Rai 1 in questa torrida estate italiana. Il suo “Reazione a catena” sta andando alla grande in termine di ascolti nella fascia preserale. Anche per questo verrà confermato in palinsesto fino a fine ottobre, in controtendenza con quanto avvenuto in passato. In questo bel momento professionale, Marco Liorni ha rilasciato una bella intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. A colpire i lettori è stato senza dubbio un passaggio dove si parla di un terribile incidente subito addirittura nel 1982, quando ha rischiato di compromettere la sua vita.

“Ricordo come fosse ora. Subito dopo la vittoria dei Mondiali feci un terribile incidente con il motorino, rimasi in ospedale un mese e mezzo e non fu proprio bello”.

Al di là dell’episodio triste, i ricordi più belli di quegli anni sono legati proprio all’estate, quando Liorni si dedicava all’attività di bagnino a Marina di Minturno, in provincia di Latina. L’ha fatto dai 16 ai 19 anni ed era un periodo davvero spensierato. Poi l’inizio della carriera televisiva ha cambiato la sua esistenza, pur con delle difficoltà non facili da superare.

“Quando ho lasciato il Grande Fratello per quattro anni non ho più lavorato. Mi vedevano solo come quello del GF. Mi ero dato una scadenza: se non avessi trovato nulla entro la fine del 2010 avrei fatto qualcos’altro“.

A rimetterlo in carreggiata fu l’autore Pasquale Romano l’amica Gina Cilia, con cui registrò la puntata pilota di Perfetti Innamorati. Una ripartenza che è stata foriera di successi, un’escalation che al momento non vede ancora termine.

Marco Liorni è molto amato dal pubblico sia per il bel volto e il phisique du role, sia per il carattere pacato e l’aria bonaria. Quello che tutti i suoi fan si domandano è se anche nella vita di tutti i giorni il suo atteggiamento è paragonabile a quello in tv.

“Un tempo mi arrabbiavo più spesso ma sempre nei limiti, poi sono cambiato”. La moglie Giovanna e le loro figlie sono il segreto del suo successo.