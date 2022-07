Stefano De Martino-Andrea Delogu, l’ultimo gesto non passa inosservato: che sorpresa!

Continuano a fare faville i due presentatori del Tim Summer Hits, Stefano De Martino ed Andrea Delogu: l’ultima dedica non passa inosservata.

Stefano de Martino e Andrea Delogu continuano a macinare consensi durante la loro conduzione del Tim Summer Hits. La coppia funziona ed è affiatata e nella giornata di ieri non è passata inosservata una dedica: le parole dei due presentatori.

Questa è sicuramente l’estate di Stefano De Martino e Andrea Delogu, che dopo essere stati al centro del gossip per un anno intero stanno facendo parlare di sé per la loro conduzione al timone del Tim Summer Hits. Nella puntata di ieri si sono resi protagonisti di inaspettate dediche sul palco. Nel dettaglio ieri è andata in onda un nuovo episodio di Summer Hits e tra gli ospiti vi era anche Marco Masini.

Ovviamente è anche inutile sottolineare i grandi successi del cantautore toscano come ‘Ci vorrebbe il mare‘ o ‘L’uomo volante‘. Così i conduttori hanno presentato il cantante dedicandosi le sue canzoni tra di loro. Ha iniziato la Delogu affermando: “Ti volevo chiedere di aiutarmi a dedicare una canzone a Stefano“. Così Masini si è seduto al pianoforte dedicando all’ex ballerino ‘Disperato‘. Andiamo quindi a vedere la risposta dello showman partenopeo.

Stefano De Martino ed Andrea Delogu adesso si dedicano le canzoni: il siparietto tra i due

Lusingato dalla dedica di Andrea Delogu, Stefano De Martino ha subito risposto affermando: “Ho letto un pizzico di sarcasmo per ricambiare da gentiluomo gli dedicherei la prossima canzone, che suonerai, con tutto il mio cuore“. Così il cantante toscano ha iniziato ad intonare un altro suo celebre cavallo di battaglia come ‘Bella Str***a‘. Uno scambio di dediche simpatico quello tra i due conduttori che di certo non è passato inosservato.

Questo siparietto ha spiazzato un po’ tutti, specialmente per la scelta dei brani. Ovviamente non c’è nulla di romantico se non una trovata simpatica per omaggiare il cantautore toscano ed il suo repertorio attuale nonostante gli anni di distanza dall’uscita delle canzoni citate. Intanto tutti si stanno godendo la conduzione del sorprendente duo. Tra questi troviamo anche Mika che ha definito i due una ‘bellissima coppia‘. Sono tantissimi infatti coloro che vedono i due alla conduzione di Sanremo non appena Amadeus passerà il testimone.