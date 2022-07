Incubo per Jessica Selassié: il dramma dopo il GF Vip

Jessica Selassié ha vissuto un vero e proprio incubo dopo la sua esperienza al GF VIP: il racconto della principessa è agghiacciante

La popolarità dà e la popolarità toglie, ma quando si raggiunge l’estremo diventa anche molto pericolosa. È quello che è accaduto ad una delle sorelle Selassié che ha deciso di condividere tutto con i suoi fan.

Nelle scorse ore, come di consueto, Jessica Selassié ha fatto una diretta Instagram, in presenza dei suoi due avvocati, durante la quale hanno sciorinato vari argomenti, compreso l’incubo vissuto poco dopo aver terminato la sua esperienza al reality show.

Non è raro vedere in giro sui social pagine dedicate ai personaggi del mondo della TV, o a coppie che si creano, ma una di queste è diventata particolarmente minacciosa nei confronti della vincitrice del Grande Fratello VIP: “Mi è capitato dopo il Grande Fratello Vip di avere una pagina che era letteralmente ossessionata da me. Questa persona si è arrabbiata ed ha cominciato a pubblicare le chat private”.

Jessica Selassié, grande spavento a causa dello stalker

La vincitrice del GF Vip ha raccontato della pericolosità dello stalking online che lei crede essere il peggiore: “Se queste persone vivono nella tua stessa città e pubblichi dove sei, quello dà la possibilità alla persona di iniziare a seguirti perché sa dove trovarti. Questa persona adesso mi segue di nuovo. Prima ti insultano perché non possono essere te e poi cambiano diventando carini”.

Sempre nel corso della stessa diretta, Jessica Selassié ha approfittato per una piccola frecciatina: “Volevo salutare i miei hater che costruiscono profili fake pur di sparlare…In tanti stanno guardando ma gli mando un bacio perché vi sentiranno molto presto”.