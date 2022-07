Ex vincitore di Amici lascia l’Italia: sarà il membro di un gruppo internazionale

Una grande bella opportunità per un ex vincitore di Amici di Maria De Filippi ormai affermato nel mondo della musica

Far parte di un gruppo internazionale dà sempre una grande visibilità e l’ex vincitore del talent show che di visibilità ne ha già avuta tanta grazie alla sua vittoria ne sa qualcosa: è ora di volare in Canada.

Da bambino a Ti lascio una canzone, poi vincitore di Amici e l’anno successivo nella sua versione Celebrities, poi il sogno di salire sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, seppur non vincendolo, ma con la grande soddisfazione di poter regalare emozioni al pubblico italiano con la sua voce singolare riconosciuta finalmente a livello internazionale.

Alberto Urso ha vinto l’edizione di Amici del 2019 in cui si è sfidato con Giordana per un posto per la vittoria. Ad oggi, i due, sono colleghi molto affiatati, esattamente come lo dimostra il primissimo commento ricevuto sotto al post di Instagram in cui il tenore annuncia il suo nuovo impegno.

Alberto Urso farà parte dei The Tenors: esperienza internazionale per il cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Urso (@albertourso_official)

Con un post su Instagram, Alberto Urso ha annunciato di avere l’occasione per spiccare il volo: “Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, ‘The Tenors’! Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!”.

The Tenors sono un gruppo originariamente canadese creato da Jill Ann Siemens, la loro fama internazionale sarà uno step in più per il cantautore italiano.