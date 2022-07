Dramma GF Vip! Ex concorrente ha perso il bambino: la dolorosa confessione. Sono tutti rimasti sconvolti per l’annuncio della diretta interessata

Non è un momento semplicissimo per Guenda Goria e per il compagno. La figlia di Maria Teresa Ruta è stata ricoverata in un paio di occasioni in ospedale e purtroppo non è riuscita a portare avanti la gravidanza.

La gioia di diventare madre è un traguardo straordinario che tutte le donne sperano di conquistare. Guenda Goria ci sta provando ma purtroppo per ora non ha avuto molto fortuna. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha perso il bambino in questi giorni ed è stata ricoverata due volte in ospedale.

L’ex gieffina è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso la scorsa settimana, quando ha scoperto di avere una gravidanza extrauterina. Tutti gli aggiornamenti sono stati postati su Instagram, per tenere aggiornati i moltissimi follower. Le dimostrazioni di affetto non sono mancate, così come i messaggi di incoraggiamento. Per parlare della situazione, dopo essere stata dimessa dal nosocomio milanese dove si trovava, Guenda Goria ha rilasciato un’intervista al Settimanale Visto. In uno dei passaggi la ragazza racconta di essersi sentita male la prima volta all’interno di un bar. Delle fitte lancinanti che l’hanno costretta a sdraiarsi per terra.

GF Vip, il dramma di Guenda Goria: l’ex concorrente ha perso un bambino

Parlando a Visto, Guenda ha dichiarato: “Ero in gravidanza pur non avendo alcun sintomo. Purtroppo però il bimbo non stava crescendo nel posto giusto. Mi hanno proposto di fare un intervento poi però abbiamo deciso di trovare un’opzione meno invasiva con una terapia farmacologica”. Purtroppo il rientro a casa è durato poco, visto che è stata costretta a tornare in ospedale: “Ho passato una notte infernale tra fitte, conati e un’altra emorragia. Non hanno potuto fare altro che operarmi d’urgenza per non rischiare il peggio. Mi è stata tolta la tuba perché era irrecuperabile”.

Nonostante il momento difficile, il suo compagno Mirko Gancitano le è rimasto sempre a fianco. .

“Mirko non mi ha lasciata un attimo da sola. Il mio obiettivo è di riprendermi e stare accanto a lui che ha tanto bisogno di me. Anche se non me lo fa vedere, so che è molto provato e che sta soffrendo molto”.

Qualcuno ha anche criticato questo modo di raccontare gli eventi della propria vita privata sui social (nello specifico Selvaggia Roma). La Goria però è di altra avviso: “Ci sono donne che mi scrivono di non aver il coraggio di raccontare il problema come sto facendo io. Mi sento in dovere di dare consigli quando si tratta di faccende così importanti”. La cosa più importante è che adesso si senta meglio e che la salute sembra essere tornata ottimale.