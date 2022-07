Il Dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un’indagine sulla condotta di Donald Trump durante l’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021.

A dare la notizia, il Washington Post, che precisa anche che gli inquirenti stanno esaminando le conversazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America ed hanno sequestrato i tabulati telefonici dei suoi consiglieri più stretti.

Si indaga sulle conversazioni di Trump, dei suoi avvocati e persone di fiducia

Il quotidiano, citando alcune fonti che hanno spiegato che gli inquirenti stanno interrogando alcuni testimoni davanti ad un gran giurì, tra cui due importanti assistenti dell’allora vicepresidente Mike Prince. Si indaga da giorni sulle conversazioni di Donald Trump, dei suoi avvocati e di altri nella sua cerchia ristretta, avvenute tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

Le domande degli inquirenti si sarebbero concentrate sulle istruzioni date dall’allora presidente Usa ai suoi avvocati e consiglieri per introdurre falsi elettori in alcuni Stati dove aveva vinto Joe Biden. Per la prima volta l’inchiesta riguarda direttamente la condotta di Donald Trump. Altre volte infatti, si è parlato di un’indagine del Dipartimento di giustizia sulle azioni del cerchio magico dell’ex presidente Usa dopo la sconfitta elettorale, ma mai, prima di oggi le indagini avevano coinvolto la sua condotta.

Assalto a Capitol Hill: nei giorni scorsi anche dossier della Commissione d’Inchiesta

Il 6 gennaio 2021 i manifestanti fecero irruzione al Campidoglio, sede del Congresso Usa, per contestare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 e sostenere la richiesta del leader repubblicano di rifiutare la proclamazione di Joe Biden a 46esimo presidente Usa.

Nei giorni scorsi, la notizia che secondo la Commissione d’Inchiesta sull’assalto a Capitol Hill, Donald Trump scelse deliberatamente di non agire, mettendo a rischio anche il vicepresidente.

I suoi consiglieri più stretti e i figli Ivanka e Eric, avevano cercato di convincerlo a intervenire, ma Trump rimase incollato 187 minuti alla televisione, mentre Fox trasmetteva in diretta l’assalto. Secondo la Commissione, in quell’occasione l’ex presidente tradì “il suo giuramento alla Costituzione”.