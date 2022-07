Un Posto al Sole, addio a Palazzo Palladini: uno dei protagonisti lascia Napoli

Nonostante fin qui abbia giocato di strategia, è arrivato il momento anche per lei di salutare Palazzo Palladini: tutte le anticipazioni di Un Posto al Sole

Palazzo Palladini comincia a perdere inquilini, per alcuni si gioisce, per altri meno. Nelle prossime puntate, i telespettatori assisteranno ad un nuovo addio che lascerà senza parole tutti gli amanti della soap opera partenopea.

Palazzo Palladini è pronto a salutare un altro personaggio, questa volta accogliendo gli assensi da gran parte dei telespettatori. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, infatti, Lara lascerà Napoli. Tutto comincia con Roberto e Marina che decidono di portare alla luce il loro nuovo inizio insieme, a partire da un evento cui prendono parte, dove faranno un incontro molto particolare.

Soltanto in un secondo momento, appresa la notizia che i due imprenditori sono usciti allo scoperto, Lara decide di fare una proposta a Marina, all’oscuro da Roberto. Nonostante i termini del patto non siano noti, dalle anticipazioni, pare che sia un accordo economico cui Marina non può dire di no. Tuttavia, la Giordano non sa che accettando non fa altro che contribuire al piano che la Martinelli sta portando avanti.

Anticipazioni Un Posto al Sole, nuovo flirt per Giulia

Nel corso delle prossime puntate si festeggerà quella numero 6.000 della soap opera partenopea dove Giulia farà un dolce incontro: si tratta di Mastro Peppe, un uomo che arriverà alla corte della mamma di Niko ed Angela per conquistarla.

È l’inizio di un nuovo amore per l’ex moglie di Renato Poggi? Mastro Peppe è un capo operaio che tenterà qualsiasi cosa pur di conquistarla, ma Giulia sembra essere intenzionata a tenere l’uomo a debita distanza.