Addio Amici 22? Clamoroso dietrofront di un prof: c’è l’indizio

L’ultima edizione di Amici ha fatto sognare il pubblico anche grazie alla simpatia dei prof: c’è un dietrofront sull’addio?

Nonostante il talent show abbia particolarmente colpito i telespettatori anche quest’anno, Maria De Filippi e la produzione hanno deciso di cambiare le carte in tavola con l’annunciato addio di ben due prof.

È dalla fine dell’ultima edizione di Amici che si vociferano ben due addi: Anna Pettinelli per la categoria canto e Veronica Peparini per la categoria danza. Nel frattempo, sono usciti anche i possibili sostituti delle due professoresse che avrebbero abbandonato il programma, trovando i volti ideali in Arisa e Emanuel Lo che sono già stati parte del talent show.

D’altra parte, Lorella Cuccarini ha promesso ancora amore a Maria De Filippi e pensare al talent show senza Rudy Zerbi o Alessandra Celentano non sarebbe possibile.

Anna Pettinelli ci ripensa e torna? “A prestissimo” fa sperare in un suo dietrofront per Amici 22

Anna Pettinelli potrebbe aver fatto dietrofront per quel che riguarda la sua esperienza ad Amici 22. Benché il suo nome è stato dato per fuori dal talent show, durante l’intervista con Lorella Cuccarini nella sua rubrica Un caffè con, ha usato espressioni che fanno pensare a tutt’altro che un addio. In particolare, le due docenti di Amici hanno parlato della loro “esperienza condivisa” e si sono salutate con un chiarissimo: “A prestissimo”. La speaker radiofonica ci ha ripensato e siederà ancora tra i prof del talent show?

In merito ad Amici, poi, ha risposto anche sulla rivalità con Rudy Zerbi che non è affatto finzione: “Il nostro litigare è vero. Lui mi sta antipatico. Poi lo rispetto come prof ma siamo proprio lontani anni luce nella gestione delle cose e nei pensieri”.